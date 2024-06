Furto al palazzetto di Chieri: prese d'assalto le macchinette che distribuiscono bevande e snack [FOTO]

Ad accorgersi dell'intrusione è stato nelle scorse ore un collaboratore di Bea Chieri, mentre entrava in struttura. E' stata manomessa la porta d’ingresso, sono stati aperti i distributori automatici presenti nell’atrio della struttura sportiva ed è stato portato via buona parte dell’incasso, soprattutto in forma di banconote, visto che molte monete sono state lasciate sul posto.



Probabile che il ladro (ammesso che fosse uno solo) abbia voluto fare in fretta arraffando il denaro di maggiore valore per poi guadagnare l'uscita e darsi alla fuga precipitosa.



Da una prima verifica, sembra che il colpo non abbia riguardato le altre aree interne del Palazzetto: campi e spogliatoi sembrano infatti intatti. Tanto che l'attività sportiva non ha subito conseguenze e la palestra, oggi, è regolarmente aperta e operativa.