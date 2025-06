Tapporosso – Centrale del latte di Torino e Web Athletics lanciano "Sveva e i 7 poteri del latte"

Tapporosso (Centrale del Latte Di Torino) e Web Athletics presentano "Sveva e i 7 Poteri del Latte", un progetto educativo innovativo pensato per avvicinare bambini e famiglie ai principi di una corretta alimentazione attraverso lo sport. L'iniziativa, unica nel suo genere, vede la collaborazione dell'atleta olimpica e primatista italiana Sveva Gerevini, specialista dell'eptathlon, che ha ispirato un fumetto educativo volto a spiegare le proprietà nutrizionali del latte. Attraverso le sette discipline dell’eptathlon, il fumetto illustra i sette elementi chiave del latte: proteine, grassi, zuccheri naturali, calcio, altri minerali, vitamine e acqua. Oltre agli aspetti nutrizionali, l’iniziativa promuove valori come l’impegno sportivo, l’inclusione e la sostenibilità. Secondo i promotori, si tratta del primo passo verso un percorso educativo che abbina sport, salute e comunicazione accessibile. "Siamo fieri di essere tra i primi a promuovere un nuovo modo di fare educazione nutrizionale, trasformandola in un'esperienza coinvolgente e memorabile", afferma Mario Restano, Direttore Marketing di Centrale del Latte di Torino. "Grazie alla partnership con Web Athletics, possiamo trasmettere messaggi educativi utilizzando il linguaggio universale dello sport, attraverso un fumetto che parla direttamente ai bambini e alle loro famiglie, in modo autentico ed efficace."



SVEVA GEREVINI: COLLABORAZIONE PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA

Al centro del progetto c'è la collaborazione con Sveva Gerevini, atleta olimpica e detentrice del record nazionale nell'eptathlon e nel pentathlon indoor, che ha messo a disposizione il suo personaggio per la creazione del fumetto educativo. La sua versatilità nelle sette discipline dell'eptathlon diventa metafora perfetta per illustrare la completezza nutrizionale del latte attraverso la narrazione a fumetti. "È emozionante poter contribuire a un progetto che utilizza lo sport per educare i giovani sull'importanza di una corretta alimentazione", commenta Sveva Gerevini. "Ogni disciplina dell'eptathlon richiede specifiche qualità fisiche che trovano nel latte un supporto nutrizionale ideale. Attraverso il mio personaggio a fumetti, posso trasmettere non solo nozioni scientifiche, ma anche i valori di impegno e determinazione che lo sport insegna."



VALIDAZIONE SCIENTIFICA E NUTRIZIONALE

Il progetto è arricchito dal contributo scientifico della Dott.ssa Elena Casiraghi Ph.D., divulgatrice scientifica esperta in nutrizione sportiva e ricercatrice, che ha curato l'introduzione scientifica dell'iniziativa. La sua supervisione garantisce l'accuratezza dei contenuti nutrizionali veicolati attraverso il fumetto, trasformando il racconto fantasioso in un vero strumento di educazione alimentare basato su evidenze scientifiche. "Attraverso 'Sveva e i 7 Poteri del Latte' possiamo finalmente parlare di nutrizione ai giovani utilizzando un linguaggio che li coinvolge", dichiara la Dott.ssa Elena Casiraghi. "Il latte può essere davvero un 'supereroe bianco' che fornisce proteine complete, minerali essenziali e vitamine fondamentali per chi pratica sport. La sfida era rendere questi concetti scientifici accessibili e memorabili: il fumetto con Sveva ci permette di raggiungere questo obiettivo."



UN PROGETTO MULTICANALE E CROSS-MEDIALE "Sveva e i 7 Poteri del Latte" si articola su diversi touchpoint: • Fumetto digitale educativo: Una graphic novel che racconta le avventure del personaggio di Sveva Gerevini e dei giovani protagonisti, spiegando in modo accessibile le proprietà nutrizionali del latte • Attivazione sul packaging: QR code sulle etichette del latte che punta ad un gioco digitale: una sfida online che premia la conoscenza nutrizionale e sportiva • Evento territoriale: Attivazioni dal vivo che coinvolgono società sportive e scuole • Collezione merchandising: Tazze in ceramica illustrate che portano il messaggio educativo direttamente nelle case



VALORE EDUCATIVO E SOCIALE

Il progetto va oltre la semplice comunicazione commerciale, ponendosi come strumento di educazione civica che promuove: • Corretta alimentazione • Valori sportivi: fair play, impegno, rispetto • Inclusione e diversità attraverso i personaggi del fumetto • Sostenibilità ed economia circolare "La nostra missione è creare contenuti che abbiano un impatto positivo sulla società", spiega Matteo Penna CEO di Web Athletics. "Questo progetto dimostra come brand e atleti possano collaborare per veicolare messaggi educativi di valore, utilizzando il potere dello storytelling e l'autorevolezza dello sport." PROSPETTIVE FUTURE Il progetto "Sveva e i 7 Poteri del Latte" rappresenta il primo step di una strategia di lungo termine per l'educazione alimentare attraverso lo sport. La partnership tra Tapporosso – Centrale del Latte di Torino e Web Athletics segna l’inizio di una nuova era nella comunicazione nutrizionale, in cui educazione e intrattenimento si uniscono per offrire ai consumatori del futuro esperienze coinvolgenti e di valore.