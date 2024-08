Rifiuti, fontana e giochi per bambini rotti: ai Giardini Madre Teresa torna il degrado

La consigliera di minoranza lo scorso 21 giugno aveva già mandato una lettera all'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda, insieme agli altri colleghi di FdI alla 7, chiedendo una commissione sulle criticità di quest'angolo di Aurora. " Questa situazione, - chiarisce Alessi - insieme ad altre a pochi metri di distanza, non è più né tollerabile né accettabile ".

Lo spazio verde è stato riqualificato negli scorsi mesi, con un investimento della Città di circa 500mila euro. "Chissà - chiede l'esponente di FdI- se qualcuno visionerà le diverse telecamere inserite anni orsono nel giardino, che finora non sono servite a migliorare la vivibilità di questo luogo ".

Bottiglie di plastica, sacchetti dell'immondizia e di patatine vuote, il rubinetto della fontana rotto. E' questo lo stato di degrado in cui versa nuovamente il Giardino Madre Teresa di Calcutta: la denuncia arriva dalla capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi.

"Non capisco, - aggiunge - e non lo capiscono tanti cittadini, perché non ci sia la volontà politica di intervenire su certe aree. Dai balconi i residenti vedono di tutto: vendita di droghe e a volte il loro consumo, bivacchi, risse quotidiane, persone che si fanno il bidè alla fontanella. Oltre la distruzione dei manufatti".