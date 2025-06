'Sotto attacco' arriva a Torino

Tappa piemontese per la presentazione di “Sotto Attacco”, il nuovo libro del senatore Enrico Borghi dedicato ai temi della sicurezza e geopolitica che ha già visto una serie di tappe di presentazione a Roma (presso il Senato), a Cagliari e Milano e che sta anche per essere presentato prossimamente al Parlamento Europeo.

L’appuntamento subalpino è previsto per venerdì 27 giugno e prevede un parterre di eccezione.

A dialogare con l’autore saranno infatti il direttore de “La Stampa”, Andrea Malaguti, l’ex presidente della Camera Luciano Violante, la presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi, moderati dal giornalista di “Formiche” Gabriele Carrer.

La serata sarà aperta dai saluti della senatrice Silvia Fregolent. La location dell’evento sono i locali di “Ultraspazio”, In via San Francesco da Paola 17 a Torino.