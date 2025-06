Colture a rischio, il Piemonte stanzia 2,2 milioni per la lotta alla Popillia

Un bando da oltre 2 milioni di euro destinati a sostenere le colture agricole piemontesi minacciate da fitopatie e da parassiti di origine aliena. Primo fra tutti la Popillia japonica, il micidiale coleottero arrivato dal Giappone che, ormai da anni, anche in Piemonte aggredisce colture pregiate e di alto valore redditivo come il settore florovivaistico o quello dei piccoli frutti.

Lo ha voluto per il secondo anno l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che spiega: "Interveniamo con questi oltre 2 milioni di euro per supportare le nostre aziende agricole nelle azioni di prevenzione dei danni da fitopatie e da specie nocive di recente arrivo, sostenendole nell’acquisto di reti o altri dispositivi che proteggano le colture dall’aggressione di questi organismi e dal conseguente, grave danno alle produzioni".

"Attraverso questo bando – prosegue Bongioanni – sosteniamo i nostri imprenditori con criteri che privilegiano le aziende che coltivano specie particolarmente a rischio di attacco o diffusione da parte della Popillia come vivai, coltivazioni di piccoli frutti e pescheti; quelle situate in zone tampone o infestate da Popillia; i giovani coltivatori sotto i 41 anni e le aziende che operano in regime di produzione integrata o biologico. Con il bando precedente abbiamo finanziato 46 aziende: al termine delle istruttorie sono state accertate economie per quasi 700mila euro che, sommate alla dotazione finanziaria iniziale di 1,5 milioni prevista, ci hanno permesso di arrivare alla disponibilità complessiva di 2,2 milioni di euro".

La Popillia japonica possiede un enorme potenziale riproduttivo poiché depone le uova in pieno campo ed è quindi praticamente impossibile da estirpare: di lì, gli individui adulti migrano sulle colture di loro predilezione e le attaccano infliggendo danni devastanti. La protezione fisica dalla Popillia si è rivelata finora essere l’unico mezzo realmente efficace di prevenzione e contrasto poiché in Italia, per ragioni bio-climatiche, non è stato possibile riprodurre a fini di lotta biologica l’ecosistema che in Giappone, paese d’origine dell’insetto, ne contiene naturalmente lo sviluppo grazie alla presenza di organismi antagonisti.

"Per questo motivo – sottolinea Bongioanni – in parallelo all’attività di prevenzione e contrasto, ho rafforzato con il settore fitosanitario della Regione, le Università di Torino e di Verona e il Politecnico di Torino l’attività di ricerca: uno dei tre capisaldi che ho posto insieme alla promozione e all’innovazione per il futuro dell’agricoltura piemontese".

Le risorse messe a disposizione per il nuovo bando provengono per 355.800 euro da quota regionale e il rimanente da fondi del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-27. I progetti ammessi verranno finanziati in conto capitale per l’80% del loro importo totale, che dev’essere compreso fra i 1.000 e i 150mila euro. Il bando aprirà a fine giugno. Sarà possibile presentare domanda fino al 30 settembre 2025 sul portale https://servizi.regione.piemonte.it. Entro fine novembre la graduatoria preliminare.