A Prali le persone con disabilità potranno provare il brivido del volo

La prima zip line per persone con mobilità ridotta, in sedie a rotelle o con neurodivergenze, che permetterà anche a loro di provare il brivido del volo. Verrà inaugurata domani (sabato 28 giugno), alle 10,30, la nuova postazione del Prali Adventure Park allestita grazie al contributo dell'associazione Ama.le che promuove la ricerca sulle mutazioni del gene Iqsec2 e sulla patologia che ne consegue. L’associazione aveva già contribuito a inaugurare lo scorso anno, sempre a Prali, il ‘Sentiero 4all’, accessibile a tutti.

“Il progetto della zip line accessibile per persone con mobilità ridotta e neurodivergenze si è classificato quinto a livello europeo al contest della Reale Foundation, che ci ha così assegnato 10.000 euro per realizzarlo” racconta Mara Peyrot dell’associazione

La zip line, sospesa a quasi due metri da terra, è raggiungibile attraverso una passerella che facilita a tutti l’accesso: “Sarà utile anche per i bambini più piccoli” aggiunge.

Per la sua inaugurazione, domani, è stata organizzata una giornata di laboratori in mezzo alla natura: si modellerà la creta, ma ci saranno anche attività di giocomotricità, pet therapy, sport e inclusione con gli atleti di Juventus One e uno spazio interattivo del progetto Territori Smart²

“Il nostro obiettivo è partire proprio dalla zip line per poi realizzare altre sei o sette stazioni del Prali Adventure Park accessibili anche a persone con disabilità”, indica la strada Fausto Sanmartino della società Nuova 13 Laghi, che gestisce il parco avventura.