La volpe “colpisce ancora”: nuovo avvistamento a Vanchiglietta

Continuano gli avvistamenti notturni di volpi per le strade di Vanchiglietta: l'ultimo episodio è avvenuto qualche giorno fa in lungo Dora Voghera, a poche decine di metri dal parco della Colletta.

L'episodio

A documentare l'accaduto, a pochi giorni di distanza da quanto successo qualche giorno fa, è stata ancora una volta una residente, che poi ha postato le foto sul gruppo Facebook “Sei di Vanchiglietta se...”: nell'immagine si può vedere l'animale selvatico aggirarsi sull'erba durante la “gita fuori porta”.

I commenti

Anche in questo caso, si sono susseguiti diversi commenti: tra le riflessioni ricorrenti, ci sono quelle di chi suggerisce di non darle cibo per non “abituarsi” agli esseri umani in quanto animale selvatico.