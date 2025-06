A Sestriere tutto pronto per la 37esima Assietta Legend di mountain bike

Transitato il Giro d’Italia, a Sestriere sono in corso gli ultimi preparativi per l’intenso primo fine settimana di luglio , che sarà dedicato all’Assietta Legend di mountain bike, alla Gravel Race e alla Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre.

La 37ªAssietta Legend in mountain bike e la Gravel Race di sabato 5 luglio sono organizzate in combinazione con la 10ª edizione della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre , in programma domenica 6 .

L’Assietta Legend, organizzata dal Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, è inserita nel calendario del Prestigio MTB 2025 di MTB Magazine, il challenge riservato alle migliori competizioni nazionali del settore. La novità dell’edizione 2025 è la partenza da Sestriere Borgata.La manifestazione è aperta a tutti i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana e agli Enti di promozione sportiva in possesso dell’idoneità medico-sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in possesso di licenza della U.C.I. in corso di validità.

Il percorso è lungo 61 km, con un dislivello positivo di 1.930 metri. La Marathon Legend parte alle 9,15 e la Gravel Race mezz’ora dopo sullo stesso percorso . Dopo la partenza da Sestriere Borgata i concorrenti della Marathon Legend e della Gravel Race saliranno ai 2035 metri di Sestriere Colle, per poi imboccare la pista di sci che attraversa con un sovrappasso la Strada Provinciale 23. Scendendo la Val Chisone i biker torneranno a Sestriere Borgata e scenderanno sino a Pourrieres di Usseaux, per poi salire a Balboutet e proseguire sino a Pian dell'Alpe. Il percorso proseguirà lungo lo sterrato della Strada Provinciale 173 dell’Assietta. Scendendo dal Col Basset, prima di raggiungere il traguardo in piazza Fraiteve a Sestriere Colle, i concorrenti percorreranno il sentiero Gelindo Bordin.

Tutti i dettagli della manifestazione sono consultabili nel sito Internetwww.assiettalegend.it

I 7,8 km sterrati in salita della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre sono pronti per accogliere domenica 6 luglio i concorrenti dell’edizione 2025 della Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre, manifestazione patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e organizzata dal Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi. L’appuntamento per la partenza è per le 8 a Cesana Torinese e sono due i tracciati proposti agli atleti, entrambi con partenza da Cesana alle 8,30 : la Gran Fondo di 103,6 km, con 3.170 metri di dislivello positivo e la Medio Fondo di 79 km, con 2370 metri di dislivello. Dopo la partenza, i concorrenti si dirigeranno verso Oulx e scenderanno la Valle di Susa, transitando da Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere e Susa. Affronteranno poi la salita verso il Colle delle Finestre sulla Strada Provinciale 172. Raggiunti i 2176 metri del Colle discenderanno a Balboutet e quindi a Pourrieres di Usseaux, per poi tornare a Sestriere passando per Pragelato. Il primo passaggio a Sestriere Colle sarà anche l’arrivo della Medio Fondo , mentre i concorrenti della Gran Fondo proseguiranno sulla Strada Provinciale 215 verso Sauze di Cesana , per poi transitare a Cesana e risalire a Sestriere percorrendo la Provinciale 23 . L’arrivo dei primi concorrenti della Medio Fondo a Sestriere è previsto per le 11, mentre i migliori atleti della Gran Fondo dovrebbero approdare al Colle intorno a mezzogiorno. Le premiazioni sono previste alle 15,30 circa in piazza Fraiteve . Ogni concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue possibilità durante lo svolgimento della manifestazione, rispettando sempre i punti di controllo previsti nei percorsi, pena l’esclusione dalla classifica finale. I partecipanti dovranno osservare le norme del Codice della Strada.

Le operazioni di registrazione dei concorrenti e ritiro del pacco gara si terranno nella sede della Pro Loco in via Louset a Sestriere venerdì 4 luglio dalle 15 alle 19, sabato 5 dalle 6,30 alle 19 e domenica 6 dalle dalle 6,30 alle 8. Le strade interessate dal passaggio della Gran Fondo Sestriere saranno temporaneamente chiuse al traffico con un’ordinanza emanata dalla Prefettura di Torino. La sospensione della circolazione stradale dal passaggio dell’auto di inizio corsa a quello della vettura di fine corsa interesserà la Statale 24 del Monginevro tra Oulx e Cesana Torinese tra le 8 e le 9, tra Cesana e Susa entro il tempo massimo di 30 minuti dal passaggio della corsa; la Provinciale 172 tra Meana di Susa e il Colle delle Finestre entro il tempo massimo di 3 ore dal passaggio del primo concorrente, tra il Colle delle Finestre e il bivio della Provinciale 172 per Pracatinat; il tratto della strada comunale tra il bivio Pracatinat e Pourrieres di Usseaux tra le 9 e le 13; la Provinciale 23 tra Pourrieres e Sestriere entro il tempo massimo un’ora dal passaggio del primo concorrente; la Provinciale 215 tra Sestriere e Cesana entro il tempo massimo di un’ora dal passaggio del primo concorrente della Gran Fondo; la Provinciale 23 tra Cesana e Sestriere fino al passaggio della vettura con il cartello “Fine Corsa Ciclistica”. Un volta che sia transitata tale vettura, i concorrenti ancora in strada saranno tenuti al rispetto e all’osservanza delle norme previste dal Codice della Strada. L’organizzazione non assicura il presidio della strada oltre il tempo massimo concesso dagli Enti territoriali proprietari delle strade, che sono la Città metropolitana di Torino e il Comune di Usseaux. In caso di ritiro è vietato percorrere le discese in senso contrario alla gara. I partecipanti che transiteranno a Sestriere dopo le 13,30 saranno dirottati all’arrivo, indipendentemente dal percorso prescelto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet www.granfondosestriere.it