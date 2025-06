Carmagnola lancia il “Buono Sport 2025-2026”

A partire da giovedì 26 giugno sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Buono Sport 2025-2026”, progetto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Carmagnola giunto ormai al nono anno, dedicato a offrire una agevolazione economica per la pratica sportiva dei bambini/ragazzi dalla Prima Elementare alla Quinta Superiore appartenenti a famiglie in situazioni di difficoltà economica.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a giovedì 25 settembre. Successivamente alla scadenza del bando, l’Ufficio Sport provvederà alla formazione della graduatoria che definirà la possibilità di ricevere o meno l’agevolazione, collocando gli utenti in posizione utile fino alla concorrenza delle risorse disponibili, pari ad € 25.000,00.

Novità dell’edizione: la domanda dovrà essere presentata unicamente on line autenticandosi con SPID o CIE sulla pagina dedicata del sito del Comune di Carmagnola: https://www.comune.carmagnola.to.it/area_letturaServizio/2839/pagsistema.html.

Per le famiglie sprovviste di SPID o che necessitano di supporto per la compilazione della domanda digitale, è possibile rivolgersi allo Sportello di Facilitazione Digitale, attivo nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:15 al piano terra del Palazzo Comunale e al pomeriggio dalle 14:00 alle 16 presso il Centro Competenze.

I requisiti necessari per presentare la domanda sono i seguenti:

• che il bambino/ragazzo sia residente nel Comune di Carmagnola almeno dal 01.01.2025;

• che il bambino/ragazzo frequenti nell’anno scolastico 2025-2026 una classe dalla 1a elementare alla 5a superiore;

• che i genitori abbiano un certificato ISEE in corso di validità non superiore a € 8.500,00.

Come ormai da alcuni anni, il progetto “Buono Sport” si dividerà in due ambiti, uno legato agli studenti delle scuole elementari e medie ed uno dedicato agli studenti delle scuole superiori, ai quali verrà riservato il 25% del budget che l’Amministrazione deciderà di dedicare al Progetto.

I beneficiari dell’agevolazione godranno di uno sconto sulla somma richiesta dalla Associazione Sportiva per la frequenza annuale al corso dell’attività sportiva. L’agevolazione economica verrà erogata direttamente alla Associazione Sportiva che la famiglia avrà prescelto tra quelle convenzionate, il cui elenco sarà visibile sul sito del Comune assieme al Bando.

Il Buono Sport coprirà quindi parzialmente il costo di frequenza, mentre per la parte restante il pagamento rimarrà in carico alla famiglia, così come quello per l’eventuale attrezzatura, abbigliamento, tesseramento ed assicurazione. Per gli studenti frequentanti le scuole superiori, il contributo alla Associazione Sportiva non potrà essere superiore ad euro 150, mentre per gli studenti delle scuole elementari o medie normalmente il contributo arriva a coprire il 50-60% della somma richiesta dalla Associazione.

Se il bambino/ragazzo non effettuerà attività per l’intero anno sportivo, il contributo verrà diminuito proporzionalmente in base ai mesi frequentati. Si sottolinea che al Bando possono partecipare anche studenti residenti a Carmagnola ma che frequentano scuole di altri Comuni.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Sport, tel 011.9724221 – sport@comune.carmagnola.to.it