Formazione del personale ATA all’Istituto Comprensivo Orbassano 1: un investimento sul capitale umano con Studio Aschei & Associati

Presso l’Istituto Comprensivo “Orbassano 1”, si è svolto un importante incontro formativo dedicato al personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici), un’iniziativa fortemente voluta dal Dirigente Scolastico Attilio Giaculli e dal DSGA Enrico Basile. L’evento, che ha coinvolto numerosi membri del personale tecnico-amministrativo, è stato organizzato da Studio Aschei & Associati, realtà consolidata nel panorama della formazione, nota per il suo approccio innovativo e la visione aziendale applicata al comparto pubblico.



Il seminario, guidato dal sociologo Luca Aschei, si è configurato come un laboratorio esperienziale, strutturato su tre pilastri tematici fondamentali: etica del lavoro, comunicazione efficace e dinamiche relazionali nei gruppi di lavoro. Attraverso esercitazioni pratiche e test psicologici non valutativi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire la consapevolezza di sé e delle dinamiche collettive, sviluppando strumenti per affrontare con maggiore efficacia le sfide quotidiane del contesto scolastico.



L’approccio adottato ha messo in luce alcune criticità tipiche degli ambienti lavorativi scolastici, come l’assenteismo e la gestione non equilibrata dei carichi di lavoro, proponendo soluzioni concrete basate sulla responsabilizzazione condivisa, la fiducia reciproca e la gestione dialogica dei conflitti. I partecipanti hanno apprezzato il taglio pratico e coinvolgente della formazione, che ha favorito un confronto diretto e costruttivo, creando le premesse per un ambiente di lavoro più coeso e collaborativo.



Studio Aschei & Associati, con oltre trent’anni di esperienza nella consulenza organizzativa e nella formazione per enti pubblici e privati, ha portato all’Istituto Orbassano 1 un know-how di alto livello, coniugando competenze sociologiche, psicologiche e gestionali. La visione aziendale dello Studio si distingue per la capacità di tradurre principi di efficienza e innovazione tipici del settore privato in contesti pubblici, come quello scolastico, dove il capitale umano rappresenta una risorsa strategica. Questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del personale, finalizzato a migliorare la qualità del servizio scolastico e a rispondere alle crescenti complessità gestionali e amministrative del settore.



Il Dirigente Scolastico Attilio Giaculli ha sottolineato l’importanza di investire sul benessere e sulle competenze del personale ATA, pilastro fondamentale per il funzionamento dell’istituto. “In un contesto scolastico sempre più complesso, rafforzare le competenze relazionali e organizzative del nostro personale è una priorità strategica per garantire un servizio di qualità a studenti e famiglie,” ha dichiarato. Il DSGA Enrico Basile ha aggiunto: “Formazioni come questa non solo migliorano l’efficienza interna, ma creano un clima di lavoro più sereno e collaborativo, a beneficio dell’intera comunità scolastica.”



La risposta dei partecipanti è stata entusiasta, con feedback che evidenziano l’utilità di momenti formativi di questo tipo per affrontare le sfide quotidiane e promuovere un senso di appartenenza. L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa di crescita professionale e personale, confermando la necessità di continuare a investire in percorsi di aggiornamento.



L’Istituto Comprensivo Orbassano 1 guarda già al futuro, con l’intenzione di proseguire su questa strada attraverso ulteriori iniziative formative in collaborazione con Studio Aschei & Associati. L’esperienza dimostra che puntare sul personale non solo ottimizza i processi interni, ma contribuisce a elevare la qualità dell’offerta educativa, creando un circolo virtuoso che coinvolge studenti, famiglie e l’intera comunità scolastica.

Per ulteriori informazioni su Studio Aschei & Associati e i suoi percorsi formativi, è possibile visitare il sito ufficiale o contattare direttamente il centro, punto di riferimento per la formazione professionale in Piemonte e oltre.