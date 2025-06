Voucher per pagare i nidi e mense per i bimbi sotto i 6 anni, online la piattaforma per il buono Vesta

È ufficialmente online da oggi la piattaforma www.vestapiemonte.it, annunciata nei mesi scorsi e dedicata al nuovo voucher Vesta per le famiglie con bambini 0-6 anni residenti in Piemonte. Sul sito sarà possibile consultare tutte le informazioni di dettaglio e le modalità di domanda in vista del click day previsto nel mese di settembre.

"Diamo alle famiglie – commenta l’assessore regionale alla Famiglia Maurizio Marrone – la possibilità di prepararsi con largo anticipo a fare domanda. La procedura sarà semplice, basterà essere in possesso delle proprio credenziali Spid, tenere a portata di mano il codice fiscale dei figli per cui presentare domanda ed essere in possesso dell’attestazione ISEE”.

Le fasce ISEE

In base alle propria fascia ISEE il voucher sarà di importo graduale:

1200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 10mila euro.

1000 euro per le famiglie con ISEE compreso tra 10mila e 35mila euro.

800 euro per le famiglie con ISEE compreso tra 35mila euro e 40mila euro.

Cosa si può pagare

Una volta ricevuta la comunicazione di assegnazione, Vesta potrà essere utilizzato per i servizi per la prima infanzia 0-6 anni (nido d'infanzia, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie, ecc...); scuole per l’infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); centri vacanza (Centri estivi/invernali) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); Baby-sitting (presso il domicilio della persona richiedente); Attività motoria, ludico-educativa, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, corsi di nuoto e acquaticità, musica, danza, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all’apprendimento di una lingua straniera.

Alle famiglie basterà tenere copia delle fatture di spesa e caricarle in piattaforma per ottenere sul conto corrente il rimborso corrispondente al proprio voucher.