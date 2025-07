Zelensky lasciato ai margini del summit NATO

Rimane pur sempre uno dei temi chiave della strategia dell’organizzazione, ma adesso lo è con toni dimessi e senza il clamore che tributatole fino al 2024. Lo slogan ripetuto per anni dai vertici occidentali è stato quello del sostegno incondizionato e per tutto il tempo necessario. Come riporta il sito Strumenti Politici, quest’anno non vi è stata né la consueta accoglienza da eroe per Zelensky né la menzione della futura adesione dell’Ucraina alla NATO.

Nel documento finale del summit si dice che le verrà ancora fornita assistenza, però manca il punto fondamentale che specifica la finalità di tale aiuto. Niente più “percorso irreversibile” di Kiev verso Bruxelles nelle dichiarazioni congiunte dell’Alleanza. Soltanto il segretario generale Rutte e i singoli leader europei si lanciano in frasi accalorate sull’amicizia incrollabile che l’Europa nutrirebbe verso il governo ucraino, ma sono frasi appannate dall’atmosfera piuttosto fredda in cui Zelensky è arrivato al vertice. Washington ha quasi smesso di sostenerlo sia a livello materiale che diplomatico.

Gli Stati membri europei non vogliono ulteriormente inimicarsi la Casa Bianca, così non hanno invitato il presidente ucraino al tavolo del summit. Il premier belga Bart De Wever si è detto sdegnato da tale “fatto deplorevole”, ma ciò non cambia l’assenza di Zelensky dalla sessione di lavoro dei membri NATO. Trump gli ha comunque concesso un tête-à-tête di 50 minuti, senza giornalisti appresso. Ma non gli ha accordato nessuna promessa vincolante di aiuto: ha solo ventilato la possibilità di concedere altri sistemi antiaerei Patriot, qualora si riesca a trovarne di disponibili.





















