Castelli Aperti: nuovo appuntamento domenica 25 agosto

Castelli Aperti prosegue con i suoi appuntamenti anche nell’ultima domenica agosto. Numerosi i beni visitabili i tutto il territorio piemontese.

Ecco i castelli aperti in provincia di Torino



Arignano – Castello delle 4 Torri: visite guidate alle ore 15.00 e 16.30. Info 339 2331563; learignanesi@gmail.com.

https://www.castelliaperti.it/<wbr></wbr>it/strutture/lista/item/<wbr></wbr>castello-delle-quattro-torri-<wbr></wbr>a-arignano.html

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0125-778100; faimasino@fondoambiente.it.

Foglizzo – Castello di Foglizzo: visite guidate alle ore 15.00, 16.00 e 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 339 2629368; info@castelliaperti.it.

Pinerolo – Parco di Villa Doria Il Torrione: visite libere del Parco con spiegazione introduttiva su prenotazione obbligatoria dalle ore 09.30 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 12.00). Prenotazioni al 0121/323358; info@iltorrione.com, segreteria.torrione@gmail.com.

https://castelliaperti.it/it/<wbr></wbr>strutture/lista/item/villa-<wbr></wbr>doria-il-torrione-a-pinerolo.<wbr></wbr>html

Piossasco – Casa Lajolo: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00, visite guidate ogni mezz'ora con i Ciceroni a casa, giardino e orto-giardino. Per informazioni e prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it. https://www.castelliaperti.it/<wbr></wbr>it/calendario/item/casa-<wbr></wbr>piossasco.html

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Mostra "Giorgio Griffa. Una linea, Montale e qualcos'altro" Prenotazione consigliata: 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.<wbr></wbr>it