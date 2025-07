La presidente della Pro loco ‘guida’ i cittadini a districarsi nella burocrazia

È arrivata Franca, un’agente Ai umanoide disponibile tutti giorni 24 ore su 24, in Comune a Villafranca Piemonte e online, per qualunque domanda o richiesta su temi relativi ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Se non è possibile recarsi all’ufficio competente, compatibilmente con gli orari di apertura, per reperire le informazioni di cui si ha bisogno, ora i cittadini di Villafranca hanno un’alternativa: “Ci occupiamo di intelligenza artificiale e abbiamo come obiettivo quello di rendere disponibili dei dati e delle informazioni sia dal punto di vista di gestione interna, per le società che hanno bisogno di accedere al loro database di informazioni, sia per mettere a disposizione uno strumento per un contatto diretto con i cittadini, come nel caso del Comune”, spiega Ernesto Pellegrini, responsabile marketing di Luxia, che ha attivato questa soluzione.

Sul totem interattivo installato all’ingresso del Municipio appare un’immagine modellata sulle sembianze di Franca Alciato, presidente della Pro loco di Villafranca: “Siamo partiti inizialmente su un avatar generico, poi con il sindaco e l’Amministrazione abbiamo pensato di creare un avatar con la figura di una persona del Comune”.

Per mettere in piedi Franca sono state caricate al suo interno le domande poste più frequentemente dai cittadini, dunque l’assistente ha già tutta una serie di informazioni importanti e delle domande preordinate a cui sa effettivamente rispondere, attraverso l’analisi dei documenti messi a sua disposizione. Essendo poi uno strumento definito come machine learning, impara da quelle che sono le richieste da parte dei cittadini per avvicinarsi alla risposta più adeguata, anche su tematiche o informazioni che magari inizialmente non erano state predisposte. Franca attinge a fonti ufficiali sempre aggiornate, tra cui il sito istituzionale del Comune, i portali di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Smat, Asl e Ciss.

Il servizio si articola su altri tre canali principali, che vedono la signora Franca in versione solo testuale: il numero WhatsApp, +39 327 798 2904, tramite chatbot, il widget integrato nel sito istituzionale del Comune e la landing page accessibile tramite link diretto e qr-code.

Questa iniziativa rendere più facile il compito dei cittadini: “Come abbiamo avuto modo di vedere anche in altre Amministrazioni che hanno seguito un percorso analogo, l’aspetto positivo è non ci sono limiti di orari per l’accesso alle informazioni. Inoltre, avendo messo a disposizione vari canali, se uno non può recarsi fisicamente al totem può cercare ciò di cui ha bisogno e anche da casa, dal computer o dal telefonino”, conclude Pellegrini.