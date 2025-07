Radici e sogni: in festa con le famiglie per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio

Un pomeriggio di musica, spettacoli, animazione e sorrisi ha riempito il Pala Gianni Asti di Torino per Radici e sogni. La grande festa, l’evento organizzato dalla Fondazione Ufficio Pio nel quadro delle celebrazioni per i suoi 430 anni, in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e con il Patrocinio della Città di Torino. Circa 2.500 persone, in gran parte famiglie con bambine e bambini piccoli coinvolte nei programmi della Fondazione, hanno vissuto insieme un’esperienza di comunità, condivisione e riconoscimento.

Un evento pensato su misura per le famiglie

Fin dall’inizio, Radici e sogni è stato progettato con grande attenzione all’accoglienza e all’inclusività delle famiglie: infatti oltre la metà dei partecipanti, circa 1.200, ha meno di 12 anni e un terzo ne ha meno di 3. L’intera struttura del palazzetto è stata allestita per rispondere concretamente alle esigenze di chi partecipa con bambine e bambini piccoli, persone con disabilità e nuclei familiari numerosi. Dalla “Baby room”, un’area nursery attrezzata con 20 fasciatoi per l’allattamento e il cambio dei più piccoli, al comodo parcheggio passeggini (circa 400), fino agli spazi riservati per le persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

La festa è iniziata all’esterno del palazzetto nel grande viale alberato, dove le bambine e i bambini accolti sul Tappeto dei sogni hanno decorato migliaia di fazzoletti bianchi con i loro sogni e li hanno raccontati e condivisi, grazie all’aiuto di animatori e animatrici.

La regia dell’evento è stata affidata a Davide Allena. La scaletta del pomeriggio ha alternato momenti di spettacolo, gioco, partecipazione musicale e animazione capace di coinvolgere grandi e piccoli insieme. La Prismabanda ha scandito i cambi di scena con musica dal vivo. Spettacoli circensi firmati Cirko Vertigo e le performance divertenti di Andrea e Laura dall’Albero Azzurro hanno incantato bambini e genitori, offrendo intrattenimento di qualità pensato davvero per tutte le età.

L’evento ha rappresentato molto più di un momento ricreativo: è stato l’espressione concreta dei valori che da 430 anni ispirano il lavoro della Fondazione Ufficio Pio. Famiglie di culture diverse, con storie e vissuti differenti, si sono ritrovate in un contesto accogliente, gioioso e rispettoso, nel quale ciascuno ha potuto sentirsi parte di una comunità viva e solidale.

Il momento istituzionale, in apertura pomeriggio, ha visto la partecipazione di Franca Maino, Presidente della Fondazione Ufficio Pio e di Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.