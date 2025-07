In down tutti i siti gestiti dal CSI, il braccio tecnologico della PA piemontese

Non funziona il sito della Città Metropolitana, così come quello della Regione Piemonte

n down tutti i siti della PA piemontese. Quelli gestiti dal CSI‑Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte), ente che ormai da quasi 50 anni sviluppa e gestisce portali e sistemi informatici per enti pubblici (Regione, Comuni, Province, ASL, atenei…)

Sono oltre 135 gli enti pubblici soci (Regione Piemonte, Città metropolitane di Torino, Comune di Torino, Gtt, Provincia di Cuneo e tanti altri enti, sparsi in ogni zona d'Italia).

Non funzionano. Facendo vari tentativi, abbiamo constatato che sono in down tutti i siti che fanno capo al CSI. Ovviamente, è fuori servizio anche quello del CSI. Insomma, è in down il braccio tecnologico della PA piemontese.