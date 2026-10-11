Movida rumorosa, fuochi d’artificio e vandali nei giardini di via Grosso: è scontro in Circoscrizione 2

Schiamazzi a notte fonda, bottiglie frantumate sul campo, fuochi d’artificio improvvisati, giostrine danneggiate e persino cassonetti dati alle fiamme. Nella zona compresa tra i giardini Palatucci, via Bovio e via Grosso, al Gerbido, le serate e i fine settimana continuano a trasformarsi in un incubo a occhi aperti per chi ci abita.

A farsi portavoce del disagio dei cittadini sono stati in prima battuta i consiglieri del Movimento 5 Stelle in Circoscrizione 2, Juri Bossuto e Rita Grimaudo, che hanno depositato un'interpellanza per chiedere interventi urgenti contro il degrado e il disturbo della quiete pubblica, causato dal ritrovo costante di gruppi di giovani attirati dai minimarket h24 della zona.

Il nodo sicurezza

Numeri ed esiti delle verifiche alla mano, il bilancio tracciato dalla Polizia Municipale evidenzia diversi interventi già effettuati nell'area dal Comando di Sezione 2: per atti di vandalismo e per la rimozione di una mini bici incastrata pericolosamente sul tetto di un gioco nell'area bimbi, per domare l'incendio di un cassonetto dei rifiuti insieme ai Vigili del Fuoco. Ciononostante, dagli uffici dell'assessorato si precisa che il monitoraggio svolto finora si è concentrato prevalentemente in orario diurno, senza far emergere criticità dirette sul fronte del rumore notturno o segnalazioni formali al comando. L'assessorato, tuttavia, ha assicurato che i giardini Palatucci resteranno osservati speciali.

Angelino (Fdi): "Problema di tutti i giardini"

Ma seppur imminente l'arrivo della brutta stagione, il problema potrebbe non concedersi una pausa così facilmente. Ne è convinto il consigliere Domenico Angelino (Fratelli d'Italia) che allarga l'allarme a tutto il quartiere: "Tutti i giardini della zona soffrono di problemi notturni, non soltanto quello di via Grosso. Tra fuochi d’artificio ad altissimo volume, bottiglie abbandonate ovunque e schiamazzi continui, la vivibilità è ormai ai minimi termini".

"Un problema di sicurezza e ordine pubblico che esula dalle competenze amministrative di quartiere e spetta direttamente alle forze di polizia" così il consigliere del Pd, Massimo Sola.