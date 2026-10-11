Dalle Porte Palatine al "Palazzaccio": la mappa dell'abbandono nel cuore storico della città [FOTO]

Il centro storico di Torino deve fare i conti con un quadro di profondo degrado che ha trasformato le aree monumentali e i parchi cittadini in rifugi di fortuna. E' lo scenario che si osserva ogni giorno attorno alle Porte Palatine e che restituisce un’immagine di abbandono inaccettabile per uno dei siti storici e archeologici più importanti della città.

Già nelle ore diurne, all'interno dei giardini, è un susseguirsi di bivacchi stanziali, dove cartoni, rifiuti di ogni genere, sacchetti e resti di cibo si accumulano sul terreno e sulle panchine, calpestando la dignità e la fruibilità di uno spazio pubblico che dovrebbe essere il salotto verde a disposizione di residenti, famiglie e turisti.

Dalle aree verdi al "Palazzaccio"

Il fenomeno non si esaurisce con il calare del sole, ma cambia semplicemente palcoscenico, seguendo una rotta ormai tristemente consolidata. Quando la sera i cancelli dei giardini delle Porte Palatine vengono chiusi - un provvedimento tampone ottenuto dopo mesi di segnalazioni da parte dei residenti - le persone che occupano le aree verdi si spostano di poche decine di metri, trovando ricovero sotto i portici del Palazzo dei Lavori Pubblici, il cosiddetto “Palazzaccio”, situato proprio in piazza San Giovanni e di fronte alla Cattedrale.

Dormitori a cielo aperto tra i colonnati storici

Proprio a due passi dal Duomo, i maestosi colonnati storici si trasformano sistematicamente in dormitori a cielo aperto, costellati da giacigli improvvisati con coperte logore, cartoni, materassi di fortuna e cumuli di immondizia accatassati direttamente contro i muri degli edifici istituzionali.

Una situazione che lascia i cittadini e i frequentatori del centro in una condizione di esasperazione cronica, costretti a convivere quotidianamente con la sporcizia, il degrado igienico-sanitario e l'impossibilità di percorrere in sicurezza e decoro i passaggi pedonali del cuore di Torino. Motivo che ha portato la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 1, Grazia Poggio Sartori, a presentare una nuova denuncia. "Lo scorso gennaio avevo denunciato il degrado dei giardini delle Porte Palatine e presentato un documento in Circoscrizione 1 - così Poggio Sartori -. La segnalazione ha portato almeno alla chiusura dell'area nelle ore notturne. Ma oggi è evidente che questo non basta. Servono interventi concreti e continuativi per restituire decoro e fruibilità a un luogo simbolo della nostra città".