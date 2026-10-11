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Cronaca | 11 ottobre 2026, 16:46

Dalle Porte Palatine al "Palazzaccio": la mappa dell'abbandono nel cuore storico della città [FOTO]

Bivacchi, rifiuti e giacigli sotto i portici del Duomo: la denuncia di Fdi

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Il centro storico di Torino deve fare i conti con un quadro di profondo degrado che ha trasformato le aree monumentali e i parchi cittadini in rifugi di fortuna. E' lo scenario che si osserva ogni giorno attorno alle Porte Palatine e che restituisce un’immagine di abbandono inaccettabile per uno dei siti storici e archeologici più importanti della città. 

Già nelle ore diurne, all'interno dei giardini, è un susseguirsi di bivacchi stanziali, dove cartoni, rifiuti di ogni genere, sacchetti e resti di cibo si accumulano sul terreno e sulle panchine, calpestando la dignità e la fruibilità di uno spazio pubblico che dovrebbe essere il salotto verde a disposizione di residenti, famiglie e turisti.

Dalle aree verdi al "Palazzaccio"

Il fenomeno non si esaurisce con il calare del sole, ma cambia semplicemente palcoscenico, seguendo una rotta ormai tristemente consolidata. Quando la sera i cancelli dei giardini delle Porte Palatine vengono chiusi - un provvedimento tampone ottenuto dopo mesi di segnalazioni da parte dei residenti - le persone che occupano le aree verdi si spostano di poche decine di metri, trovando ricovero sotto i portici del Palazzo dei Lavori Pubblici, il cosiddetto “Palazzaccio”, situato proprio in piazza San Giovanni e di fronte alla Cattedrale.

Dormitori a cielo aperto tra i colonnati storici

Proprio a due passi dal Duomo, i maestosi colonnati storici si trasformano sistematicamente in dormitori a cielo aperto, costellati da giacigli improvvisati con coperte logore, cartoni, materassi di fortuna e cumuli di immondizia accatassati direttamente contro i muri degli edifici istituzionali. 

Una situazione che lascia i cittadini e i frequentatori del centro in una condizione di esasperazione cronica, costretti a convivere quotidianamente con la sporcizia, il degrado igienico-sanitario e l'impossibilità di percorrere in sicurezza e decoro i passaggi pedonali del cuore di Torino. Motivo che ha portato la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 1, Grazia Poggio Sartori, a presentare una nuova denuncia. "Lo scorso gennaio avevo denunciato il degrado dei giardini delle Porte Palatine e presentato un documento in Circoscrizione 1 - così Poggio Sartori -. La segnalazione ha portato almeno alla chiusura dell'area nelle ore notturne. Ma oggi è evidente che questo non basta. Servono interventi concreti e continuativi per restituire decoro e fruibilità a un luogo simbolo della nostra città".

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Degrado nella zona delle Porte Palatine

Philippe Versienti

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