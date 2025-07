Lavagnette con frasi positive ‘contro’ la grande distribuzione

In un periodo particolarmente delicato per il commercio locale, l’associazione CavourCommercio punta sull’unione e la positività. Da alcuni giorni, infatti, le vie del centro si animano di messaggi positivi: sulle lavagnette esposte nei negozi compaiono frasi motivanti, scelte dai singoli commercianti. Un’iniziativa che intende trasmettere calore e prossimità, contrapponendosi simbolicamente all’impersonalità della grande distribuzione.

“L’intento è sensibilizzare la cittadinanza, incoraggiandola a continuare a frequentare e sostenere le attività commerciali locali – spiega Doriana Mensa, presidentessa di CavourCommercio –. Soprattutto in seguito all’apertura del nuovo supermercato in via Pinerolo, che ha inevitabilmente generato una riduzione dell'affluenza nei nostri esercizi”.

L’idea nasce durante un viaggio, la vice presidentessa Federica Rimonda vede affisse tra le vie di un paese delle frasi motivazionali e decide di proporlo all’associazione: “In un primo momento avevamo pensato a un progetto di abbellimento delle vie cittadine con girandole o altri elementi decorativi – racconta la presidentessa Mensa –, ma i preventivi richiesti si aggiravano tra i 10.000-15.000 euro. Una cifra che non potevamo permetterci e così grazie a Federica Rimonda abbiamo optato per le lavagnette”.

Un simbolo di unione, un modo per comunicare calore, attenzione e positività ai passanti, ai clienti ma anche tra i commercianti: “Da un lato volevamo rafforzare il senso di coesione tra i soci dell’associazione, e dall’altro trasmettere un messaggio alla comunità locale, affinché non ci dimentichi e continui a sostenere il commercio di prossimità”.

Dietro queste lavagnette c’è anche una critica verso chi trascura questa categoria a vantaggio dei centri commerciali: “Anche le grandi associazioni di categoria tendono ad ascoltare principalmente le realtà più strutturate, dotate di maggiori risorse economiche – sottolinea Mensa –. A noi piccoli operatori capita, al massimo, di ricevere qualche contentino. Ma nel concreto ci si trova comunque a dover affrontare la concorrenza spietata della grande distribuzione”.