I bambini di San Salvario "cacciano" i pusher: torna il Festival della Sostenibilità

I bambini di San Salvario “cacciano” i pusher e si riprendono i loro spazi. Dal 11 al 15 settembre torna infatti la 4° edizione del Festival della Sostenibilità, in programma in corso Marconi, alla Casa del Quartiere e all’Aiuola Ginzburg.

Spaccio a San Salvario

Proprio la piccola area verde tra via Oddino Morgari e via Belfiore è salita agli onori della cronaca nel corso dell’estate per episodi di microcriminalità, come l’aggressione al Direttore della Casa del Quartiere Roberto Arnaudo da parte di alcuni spacciatori.

Nelle ultime settimane anche San Salvario è stata protagonista di articoli di giornali per la presenza di tossici e pusher in diversi angoli delle strade, il tutto alla luce del giorno.

Per questo il Festival della Sostenibilità, organizzato come di consueto dell’Associazione Manzoni People, assume ancora più significato. Questa quarta edizione sarà segnata da altrettante novità.

Le novità

Tra i nuovi partner il Reparto Cinofilo Polizia Municipale per imparare a gestire gli amici a 4 zampe ed i Civich che insegneranno l’educazione stradale sulle 2 ruote. Triciclo OdV proietterà invece un film sul tema della deforestazione in Indonesia. Prevista poi una nuova area sulla sostenibilità sociale, con due laboratori. Exito Storie Ricucite si occuperà di dar nuova vita ai vestiti dismessi, e Occhialeria sociale, un bel progetto per garantire a tutti il diritto alla vista che verrà condiviso con i bambini.

"Per una scuola carbon free"

L’11 settembre alle 18, nella Casa del Quartiere, si terrà il dibattito “Per una scuola carbon free”. Si discuterà il ruolo di una scuola più sostenibile nella giusta transizione ecologica e come questa possa coinvolgere la comunità educativa per contrastare il cambiamento climatico.

I laboratori

Tornano poi i laboratori gratuiti su alimentazione, mobilità e mestieri - seguiti da una gustosa merenda - per insegnare ai bambini e ai giovani ad affrontare con maggior consapevolezza il tema della sostenibilità (prenotazione obbligatoria, completando i form presenti su festival.manzonipeople.org).