‘Le Mani di Dio’: un pellegrinaggio nell’intreccio di parole e arte

Un viaggio spirituale, fatto di parole e immagini. Un pellegrinaggio interiore ‘dal rupestre al digitale’, come recita il sottotitolo di ‘Le Mani di Dio’. L’opera scritta dal pinerolese Patrizio Righero, giornalista e direttore di ‘Vita Diocesana Pinerolese’, e dal francese Jean Paul Charles, artista di casa a Pinasca verrà presentata domani, giovedì, 10 alla biblioteca Alliaudi di Pinerolo.

“‘Le Mani di Dio’ è un’opera d’arte che nasce sotto gli occhi del pubblico, non è un caso che la prima pagina di ogni volume è lasciata intenzionalmente bianca” racconta Righero che spiega come per ogni copia venduta, l’artista Jean Paul Charles realizzerà in tempo reale, durante la presentazione, un disegno originale.

Non sarà quindi possibile acquistarla in libreria o online, ma solo in una delle presentazioni, portandosi a casa un’opera d’arte originale.

Il libro, traccia un percorso nella spiritualità, dove emergono numerose riflessioni legate alla Creazione, la fuga, il ritorno e la Redenzione.

“Il nostro progetto, rispetto ai tradizionali libri illustrati, nasce in modo atipico: Jean Paul ‘ha scritto’ le immagini e io le ho illustrate con le parole” rivela Righero, che spiega come la collaborazione sia nata spontaneamente, frutto di una lunga amicizia e di un percorso condiviso tra i due.

“Il nostro obiettivo è creare un contatto che vada oltre la materialità e l’immediato” continua Righero, che spiega come un aspetto cruciale e distintivo del libro sia l’uso del carboncino, che permette di mettere in dialogo il passato più remoto con il presente più attuale, una tecnica più antica, con un mezzo più moderno: il digitale.

Il percorso del libro comprende sei capitoli e a ogni disegno è associata una citazione o un pensiero. Il primo capitolo è l’origine, dedicato alla Creazione, il secondo capitolo approfondisce invece il tema della fuga e dell’allontanamento dell’uomo da se stesso; seguono le pagine in cui si esplora l’altro io. Successivamente c’è una parte dedicata ai luoghi del ritorno e al tentativo dell’uomo di riconnettersi con se stesso e con Dio, per poi passare al quinto capitolo e alla Redenzione, proseguendo con il sesto capitolo dedicato a Cieli nuovi e Terra nuova. Infine l’ultimo, dedicato all’Estasi.

“Il processo di creazione dei testi è stato di pancia, alcuni sono miei pensieri, altre invece sono citazioni: ce ne sono alcune bibliche altre invece della Divina Commedia ma non mancano neanche gli autori famosi e i riferimenti pop” esemplifica.

L’evento, a ingresso libero, inizierà alle 18 e si terrà nei locali di via Cesare Battisti 11, durante la presentazione Rebecca Righero suonerà l’arpa celtica.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook di Jean Paul Charles.