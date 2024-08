Moncalieri, piazzale Aldo Moro torna ostaggio della malamovida

Le sere d'estate, si sa, sono molte lunghe e calde, ma in alcuni luoghi diventano infinite anche per gli eccessi di alcuni gruppi di giovani. E così a Moncalieri ecco tornare d'attualità il problema della malamovida in piazzale Aldo Moro.

Le 'lunghe notti' sulla terrazza di Moncalieri

Nell'occhio del ciclone sono finiti ancora una volta quei ragazzi che la notte scorrazzano per il centro storico, arrivando poi nella cosiddetta 'terrazza' di Moncalieri, dove stanno fino all'alba o quasi, bevendo e mangiando.

Fino a qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che in moltissimi casi, come avvenuto già in passato, poi all'arrivo dell'alba la situazione che appare agli occhi di residenti e passanti è quella di un'area lasciata disseminata di lattine, bottiglie e rifiuti di ogni genere. Magari dopo aver urlato e cantato per tutta la notte, disturbando il sonno dei residenti.

Problemi vissuti in passato

In passato il Comune era stato costretto a chiudere la 'terrazza' per per evitare problemi anche di ordine pubblico, cosa che adesso non è più possibile, in quanto il piazzale è collegato con strada Torino attraverso il nuovo ascensore pubblico.

Chi abita nella zona di piazzale Aldo Moro, a questo punto, sta meditando di sporgere denuncia, oppure di chiamare ad intervenire le forze dell'ordine appena il rumore diventa un frastuono insopportabile.

Cresce la rabbia dei residenti

Sempre che gli agenti in divisa facciano in tempo ad arrivare, prima che i giovanotti se la siano data a gambe per evitare guai. Mentre i residenti devono fare i conti con le notti insonni non solo a causa del grande caldo.