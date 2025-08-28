"Facile fare il finocchio con il c..o degli altri". Il Pd alla Circoscrizione 7 contro Forza Italia: "Post dal linguaggio omofobo"

È polemica politica in Circoscrizione 7, dove il Partito Democratico si scaglia contro Forza Italia per il "linguaggio grezzo, omofobo e sessista". A generare le critiche un post pubblicato da Salvatore Pedone, segretario di FI alla 7.

La polemica

Pubblicando la foto di via Cesare Balbo pedonale, in riferimento alla zona delle panchine dove si ritrovano le pensionate Pedone ha scritto: "Questa è una vergogna: chi ha orecchie per intendere intenda. Si dice facile fare il finocchio con il culo degli altri".

Parole che hanno spinto il Circolo PD Circoscrizione 7 Miriam Makeba a prendere una posizione: "Siamo convinti che la dialettica politica, anche aspra, non debba mai trascendere e usare un linguaggio grezzo ed omofobo e sessista". "Spiace ancor di più quando ad utilizzare questo tipo di linguaggio sia un esponente di un partito attento ai diritti civili come Forza Italia", concludono i dem.