Alla Biblioteca Alliaudi si dà voce al popolo palestinese con la proiezione di due documentari

Nel 1977 l’Onu ha dichiarato il 29 novembre la Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese. In occasione di questa ricorrenza la Rete pinerolese contro il riarmo propone l’incontro ‘Voci e immagini dalla Cisgiordania occupata’.

Parteciperanno due rappresentanti di Assopace Palestina, Pamela Sagoleo e Michele Crudelini,

studenti delle scuole superiori di Pinerolo ed esponenti del Gruppo Bds (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) del Pinerolese. Saranno proiettati i documentari ‘Ladri di terre’ e ‘Eight days in Palestine’, realizzati dagli attivisti di Assopace, sulla situazione della Cisgiordania, che racconteranno di come i coloni israeliani, protetti dall’esercito, distruggono case, scuole, pozzi, acquedotti, coltivazioni, uliveti dei palestinesi, mentre il governo israeliano parla di annessione della Cisgiordania e nega la possibilità di uno stato palestinese.

Il ritrovo è sabato alle 17 alla Biblioteca civica Alliaudi di Pinerolo, in via Cesare Battisti 11. L’ingresso sarà libero.