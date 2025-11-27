Lotta al cyberbullismo, la Polizia Municipale di Collegno incontra le famiglie della Don Minzoni

Dopo una serie di incontri in presenza con le classi della scuola secondaria di primo grado Don Minzoni, la Polizia Municipale di Collegno ha organizzato un momento di confronto in streaming dedicato alle famiglie. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di approfondire il tema del bullismo e del cyberbullismo, fornendo strumenti di riconoscimento e prevenzione, e promuovendo una cultura di dialogo e inclusione.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri organizzato con l’ufficio Ambiente per la tutela e il benessere degli animali viste le modifiche apportate al codice penale che prevede aggravanti nel caso in cui l’uccisione e il maltrattamento degli animali venga realizzato alla presenza minori o con la diffusione di immagini sui social.

L’incontro è stato tenuto dal Commissario Roberto a tal fine individuato, per le sue competenze, dal Comandante Claudio Galletta.

Durante l’incontro, è stato sottolineato: “Comprendere le dinamiche del bullismo è il primo passo fondamentale per proteggere i nostri figli. In questo capitolo esploreremo le definizioni, le forme e i meccanismi che caratterizzano sia il bullismo tradizionale che quello online. Il bullismo oggi non si ferma a scuola: nell’era digitale, il tormento può seguire i ragazzi ovunque vadano. La camera da letto, un tempo rifugio sicuro, può trasformarsi in un’arena di umiliazione quando il cellulare continua a ricevere messaggi offensivi, immagini imbarazzanti o commenti crudeli”.

Commenta il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone: “La nostra comunità si fonda sul rispetto e sulla solidarietà. È compito delle istituzioni, della scuola e delle famiglie lavorare insieme per garantire ai bambini e agli adolescenti un ambiente sicuro e accogliente. Il bullismo, in tutte le sue forme, mina la fiducia e la crescita dei più giovani: per questo il Comune di Collegno continuerà a sostenere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, affinché nessun ragazzo si senta solo di fronte a queste difficoltà. Grazie alla scuola Don Minzoni per l’attenzione e la disponibilità attiva al tema, grazie alla Polizia Municipale per l’empatia con cui segue gli incontri di gruppo e individuali al Comando”.

Concludono dalla Polizia Municipale: “Riconoscere tempestivamente i segnali che vostro figlio sta subendo bullismo può fare la differenza tra un intervento efficace e conseguenze durature. È quindi fondamentale che i genitori sappiano interpretare i cambiamenti comportamentali e i segnali non verbali che potrebbero indicare un problema.

La comunicazione aperta e senza giudizio è la chiave per comprendere cosa sta vivendo vostro figlio. Create uno spazio sicuro dove possano sentirsi ascoltati, creduti e supportati. Non sottovalutate mai il potere di una conversazione empatica. Ricordiamo che il decreto legislativo 71/2017 sul cyberbullismo prevede misure preventive ed educative. I genitori dei bulli minorenni possono essere ritenuti responsabili civilmente per i danni causati dai figli. Insieme si può vincere il bullismo”.