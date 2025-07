Qualità dell’Aria nei Luoghi Chiusi: Sanificare gli Impianti Aeraulici è una Priorità di Salute Pubblica

Uffici, scuole, ospedali, industrie: in ogni ambiente chiuso, la qualità dell’aria incide direttamente su salute, benessere e produttività. La sanificazione degli impianti aeraulici è oggi una necessità strategica e normativa, non più rimandabile.

Viviamo gran parte della nostra vita in spazi chiusi: fino al 90% del tempo secondo le stime più recenti. In questi ambienti, la qualità dell’aria che respiriamo diventa un fattore determinante per la nostra salute e la nostra efficienza quotidiana. Tuttavia, gli impianti di ventilazione e climatizzazione – se non correttamente puliti e gestiti – possono trasformarsi in veicoli invisibili di contaminazione.

La Minaccia Invisibile: Muffe, Batteri e Biofilm

All’interno delle condotte d’aria si accumulano nel tempo polveri, umidità e residui organici che rappresentano un terreno fertile per la proliferazione di batteri e muffe. Tra i microrganismi rilevati più di frequente vi sono: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Proteus vulgaris.

Mentre tra le muffe si segnalano: Aspergillus niger, Cladosporium cladosporoides e Penicillium funiculosum

Questi agenti patogeni possono causare allergie, infezioni respiratorie e disturbi cronici, specialmente nei soggetti più vulnerabili. Ambienti come scuole, ospedali, uffici open space e impianti industriali risultano particolarmente esposti, con ripercussioni evidenti sulla salute e sulla produttività.

La Prima Linea di Difesa: Ispezioni Visive e Tecniche

Le Linee Guida dell’Accordo Stato-Regioni del 2013 sottolineano l’importanza di effettuare interventi periodici di manutenzione e ispezione, con particolare attenzione agli elementi critici dell’impianto:

Unità di Trattamento Aria (U.T.A.)

Condotte aerauliche e rivestimenti interni

Filtri, batterie di scambio termico

Vasche e sifoni di condensa

Umidificatori, serrande e terminali di mandata

Torri di raffreddamento

Tecno Dit, azienda leader nel settore della bonifica aeraulica, esegue controlli visivi approfonditi con robot ispezionatori dotati di telecamere HD. I risultati vengono documentati con report fotografici e video pre e post intervento, per dare al cliente una visione chiara dello stato dell’impianto.

Analisi Tecniche e Microbiologiche: La Diagnosi Completa

Oltre alla valutazione visiva, Tecno Dit svolge ispezioni tecniche avanzate e campionamenti batteriologici, collaborando con laboratori certificati . Le analisi includono:

Campionamenti di polveri e sedimenti interni

e sedimenti interni Tamponi su superfici e test microbiologici su aria

e test microbiologici su aria NADCA Vacuum Test, eseguito prima e dopo la bonifica, per quantificare oggettivamente la rimozione dello sporco

Queste verifiche non solo individuano eventuali contaminazioni, ma permettono di pianificare interventi mirati e di monitorare nel tempo la qualità dell’aria.

Come Funziona una Corretta Sanificazione dei Canali Aria

Una delle domande più frequenti poste dai clienti riguarda proprio le modalità corrette di sanificazione di un impianto aeraulico. La risposta è chiara: non si tratta di una pulizia ordinaria che può essere fatta in autonomia, ma di un procedimento tecnico e normato che richiede competenze specialistiche, esperienza e strumentazione professionale.

Ecco le fasi operative del protocollo Tecno Dit:

Videoispezione Robotizzata

Effettuata tramite robot su ruote con telecamere ad alta definizione, consente di verificare lo stato interno dei condotti e delle componenti.

Vacuum Test NADCA

Test ufficiale per determinare la quantità di polveri sedimentate. Eseguito in due momenti: prima della bonifica (per valutare la contaminazione) e dopo (per certificare il risultato).

Tamponi e Analisi Batteriche

Prelievi microbiologici su superfici interne e componenti critici per identificare la presenza di muffe e batteri. I campioni vengono analizzati da laboratori certificati.

Pulizia Meccanica delle Condotte

Tramite macchine spazzolatrici e aspiratori idraulici, si rimuovono completamente polveri, residui e contaminanti. Le griglie, bocchette e terminali vengono smontati e trattati con detergenti professionali.

Sanificazione

I condotti vengono nebulizzati con disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute, in grado di eliminare ogni agente microbico residuo. Il processo avviene in totale sicurezza, con attrezzature certificate

Un Servizio Tracciabile e Legale

Alla conclusione dell’intervento, Tecno Dit consegna una documentazione tecnica completa, che comprende:

Report fotografico e video (prima e dopo)

(prima e dopo) Referti analitici e microbiologici

Relazione di avvenuta pulizia dei canali

Certificazioni AIISA e NADCA , valide anche negli USA

, valide anche negli USA Attestato di Efficienza Igienica (A.E.I.)

Grazie alle certificazioni AIISA e NADCA, questi documenti sono riconosciuti anche a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, dove le procedure NADCA rappresentano uno standard qualitativo di riferimento per la pulizia e manutenzione dei sistemi aeraulici.

Una Sinergia di Eccellenze per la Salute Ambientale

Tecno Dit non opera da sola: fa parte di una partnership di aziende leader, che garantiscono un approccio completo a 360°:

Bra Servizi Gruppo Piumatti : esperta in gestione smaltimento rifiuti e servizi ambientali dal 1989

: esperta in gestione smaltimento rifiuti e servizi ambientali dal 1989 Gazzera Impianti : impiantistica meccanica e ventilazione industriale dal 1977

: impiantistica meccanica e ventilazione industriale dal 1977 Fratelli Sartore: edilizia sostenibile e bioedilizia dal 1923

Questa sinergia consente di affrontare in modo coordinato tutte le esigenze legate alla qualità dell’aria indoor, dall’analisi preventiva alla bonifica tecnica, fino alla ristrutturazione degli spazi.

L’Aria Pulita Non è un’Opzione

Sanificare gli impianti aeraulici non è solo una scelta tecnica, ma una responsabilità sociale e aziendale. È un gesto concreto per tutelare la salute delle persone, migliorare l’efficienza degli ambienti e rispettare le normative vigenti. Affidarsi a Tecno Dit significa avere la certezza di un servizio documentato, certificato e riconosciuto a livello internazionale.

