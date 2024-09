Il FolkClub fa 36: per tre mesi torna a Torino la grande musica folk

C'è grande attesa per la trentaseiesima stagione di concerti proposta dal FolkClub, il circolo fondato a Torino che dal 1988 offre spettacoli di musica dal vivo tra cui jazz, blues, etnica e molta altra ancora.

Da settembre a dicembre sarà una stagione all'insegna del ritorno di grandi artisti, molti dei quali già noti per il pubblico della musica folk, che non hanno mai mancato di lasciare un segno indelebile tra il pubblico. "È vocazione del FolkClub inserire nel cartellone di ogni stagione interessanti novità di qualità, proposte artistiche in linea con il nostro spirito che per la prima volta proponiamo al nostro pubblico - ha spiegato il direttore e presidente del FolkClub Paolo Lucà - La trentaseiesima stagione non farà eccezione. Di scelte ne abbiamo pochissime, riceviamo ogni anno oltre 1.500 proposte da tutto il mondo. Di conseguenza sono tantissime anche le proposte che, pur interessanti e di qualità restano fuori dal Cartellone. Sappiamo cosa ascoltare, e abbiamo la presunzione di sapere cosa desidera ascoltare chi ama la musica vera".

La prima parte dell'evento è in programma per il 19 e 20 settembre, con il grande ritorno, per la quarta volta consecutiva, degli artisti Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi con uno spettacolo a base di musica tradizionale americana, un'esibizione di straordinaria intensità espressiva. Seguiranno poi cinque appuntamenti nel mese di ottobre, inziando il 4 con Peppe Voltarelli accompagnato dal violinista Luca Ciarla.

Fra i ritorni più significativi invece sarà quello dei concerti di Buscadero Nights, i live della grande musica americana in programma per l'11 ottobre. Ad aprire questa stagione sarà Eric Andersen, le cui canzoni sono state cantate persino da Bob Dylan, accompagnato dal chitarrista Steve Adabbo. Sempre ad ottobre, il 17, inizierà la quindicesima edizione di RadioLondra.

La nuova stagione si aprirà con i sassofonisti Gilad Atzmon, Tony Lakatos e Johannes Müller. Seguirà l'appuntamento del 24, con "la disfida dei violoncella di Francia", per poi terminare le date di ottobre con l'appuntamento del 25 con l'esibizione di Celia Reggiani.

Il 9 novembre sarà il turno del grande ritorno di Egberto Gismonti, figura di primo piano della musica e della cultura degli ultimi cinquant'anni, maestro di chitarra e pianoforte. Il 16 novembre seguirà Stefano Dall'armellina, con la presentazione al pubblico del suo ultimo album "La magnolia stellata". Il 21 novembre le Buscadero Nights, con Thom Chancon, proseguiranno in un'immersione nelle radici più profonde dell'Americana. Il mese si chiuderà il 29 novembre con il ritorno di Javier Girotto & Aires Tango, che festeggeranno 30 anni di carriera con il loro nuovo album, e il 30 novembre con una serata dedicata al flamenco in collaborazione con l'Associazione Arte Y Flamenco.