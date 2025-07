Cantalupa, intervento sull’illuminazione pubblica: saranno aggiunti 43 punti luce

A Cantalupa sono in corso i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica con il passaggio a led. “Si tratta di un intervento in project financing che comprende anche la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura di energia elettrica e che coinvolge anche i Comuni di Pinerolo, Roletto e Frossasco – spiega il sindaco Francesco Brizio –. La durata del contratto è ventennale e per quanto riguarda Cantalupa, gli investimenti ammontano a oltre 300 mila euro”.

Gli interventi prevedono la riqualificazione, l’ammodernamento e l’installazione di 478 corpi illuminanti di cui 413 verranno sostituiti completamente. I nuovi lampioni saranno 43.

Le aree oggetto dei principali interventi sono via Roma/via Chiesa (piazza del Municipio), via Rossi (piazza Fidas), via Coassoli/Via San Martino, strada Cravosio, via Scrivanda, via Tre Denti. Gli Interventi minori su piazza Giovenale, via San Rocco e via Sant’Antonio.