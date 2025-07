Droni e laser scanner per mappare il milione di metri quadri del Forte di Fenestrelle

Hanno mappato una struttura lunga oltre 3 chilometri, che si sviluppa su 1.350.000 metri quadri. Questi sono i numeri del Forte di Fenestrelle, finito al centro di un’attività formativa della Fondazione Its Academy Green Tech, che una sede a Pinerolo.

Nella competizione, chiamata in gergo tecnico ‘hackathon’, che si è svolta nelle scorse settimane, sono stati coinvolti 140 studenti tra i 18 e i 21 anni.

“Abbiamo presentato ai ragazzi un caso reale e incredibilmente interessante per fargli mettere in pratica le competenze acquisite durante l’anno” spiega Mario Baj-Rossi, organizzatore dell’iniziativa.

Obiettivo chiave del progetto è stato il rilievo delle strutture, per sviluppare un modello tridimensionale del Forte, base fondamentale per qualsiasi progetto futuro di riqualificazione della fortezza.

Il rilievo è stato realizzato a colpi di droni di ultima generazione, laser scanner e bindelle metriche.

In 72 ore i ragazzi, oltre a effettuare la mappatura di tutte le strutture del Forte, hanno dovuto pensare al recupero della fortezza, sviluppando proposte su vari fronti: c’è chi ha studiato l'elaborazione di un complesso sistema fognario; chi ha proposto l'approvvigionamento energetico attraverso soluzioni basate su fonti rinnovabili, come la creazione di un sistema idroelettrico sfruttando canali e pozzi preesistenti con un salto di quota, o la riqualificazione del Forte dal punto di vista architettonico.

“Una delle principali sfide emerse durante l’hackathon e sui cui i ragazzi si sono dovuti confrontare, è stata la complessità di intervenire su una struttura storica di tale portata” sottolinea Baj-Rossi, motivo per il quale le proposte presentate si sono concentrate non sull’intera struttura ma sulla riqualificazione delle tre caserme principali.

A vincere sono stati due gruppi che hanno riconosciuto il settore sportivo come possibile motore di lancio per un nuovo tipo di turismo con palestre indoor e outdoor, percorsi per bici elettriche e trekking in uno dei quartieri del Forte San Carlo.