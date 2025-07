Ivrea presenta “Ivreaè”, il nuovo progetto di city branding nella città di Olivetti

Il Comune di Ivrea ha lanciato ufficialmente “Ivreaè”, un nuovo progetto di city branding nato con l’obiettivo di rafforzare l’identità visiva della città e valorizzarne gli elementi storici, culturali e paesaggistici. Il progetto mira a comunicare in modo più efficace il patrimonio della città a cittadini, turisti e investitori, attraverso una strategia di immagine coerente e riconoscibile.

Curato dall’Ufficio Comunicazione del Comune, il progetto è stato sviluppato da Alessandra Pistagna e Valentina Frate. Il concept si fonda sull’idea di “stratificazione”: Ivrea è presentata come una città in cui epoche e identità diverse — da quella romana e medievale a quella industriale — si sovrappongono e convivono. Tra gli elementi caratterizzanti: il Carnevale, la Via Francigena, l’Anfiteatro Morenico e l’eredità olivettiana.

Il marchio, pensato non solo come logo ma come narrazione visiva, si basa su una palette che include un Arancione Pantone ispirato ai colori tradizionali locali, accompagnato da toni complementari e forme grafiche fluide. Il design richiama l’estetica grafica olivettiana.

"Ivrea è molto più di ciò che appare - sono le parole del sindaco Chiantore - è un crocevia di storie, paesaggi e opportunità. Con questo brand vogliamo attrarre nuovi sguardi e far riscoprire ai cittadini l’orgoglio di vivere in un luogo speciale, capace di offrire esperienze autentiche e una qualità di vita straordinaria".

Durante la presentazione, sono stati mostrati alcuni esempi di applicazione del nuovo brand su materiali promozionali, segnaletica e strumenti informativi. Il marchio sarà adottato in ambiti culturali, turistici e istituzionali per rafforzare la visibilità della città.

Il progetto è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche la consigliera metropolitana con delega al Turismo, Sonia Cambursano, che ha sottolineato il potenziale del nuovo strumento di comunicazione per raccontare la complessità del territorio.