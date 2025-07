Ivrea presenta la nuova identità visiva del sito UNESCO

Ivrea ha presentato la nuova identità visiva del sito UNESCO “Ivrea, città industriale del XX secolo”, riconosciuto nel 2018 per il suo valore legato alla storia dell’industrializzazione e dell’urbanistica del Novecento. L’iniziativa mira ad aggiornare l’immagine del sito ai linguaggi visivi contemporanei, rendendola più funzionale nei contesti digitali e conforme agli standard richiesti a livello internazionale.

Il progetto ha coinvolto il Ministero della Cultura e l’Ufficio Loghi UNESCO di Parigi per la definizione delle linee guida. La nuova immagine è stata presentata in conferenza stampa il 12 giugno dal sindaco Matteo Chiantore, dal site manager Filippo Ghisi e dalle referenti dell’Ufficio Comunicazione comunale.

Al centro del nuovo concept visivo figura la vetrata di via Jervis, elemento architettonico rappresentativo del sito, scelto come simbolo del patrimonio tangibile e intangibile legato alla figura di Adriano Olivetti. Le fotografie selezionate, provenienti dall’archivio di Gianluca Giordano, ne illustrano le variazioni come metafora di apertura e trasformazione.



Il restyling include nuovi pattern grafici e una palette cromatica che affianca l’arancione storico a toni di azzurro e grigio ispirati a materiali come vetro e cemento. Le prime applicazioni del progetto sono già visibili in città, così come online sul sito istituzionale ivreacittaindustriale.it.



"La nuova immagine - commenta Filippo Ghisi - si integra nel più ampio lavoro di aggiornamento del Piano di Gestione 2025–2030, documento strategico per la tutela e la valorizzazione del sito, che sarà completato dopo l’estate. La comunicazione dei valori UNESCO è infatti una leva fondamentale per consolidare il legame tra Ivrea e il proprio patrimonio e per condividere con il mondo la ricchezza di una città nata dal lavoro, dalla cultura e da una visione straordinariamente attuale".