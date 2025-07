In via Filadelfia prende forma la nuova ciclabile che ridisegna due quartieri

Procedono a ritmo sostenuto i lavori per il nuovo percorso ciclabile lungo via Filadelfia, nell’ambito del più ampio progetto del “Percorso 6” che collega la Stazione Lingotto alla facoltà di Economia e alla stazione San Paolo.

Tra via Giordano Bruno e corso Siracusa

L'intervento interessa in particolare il tratto compreso tra via Giordano Bruno e corso Siracusa, nel quartiere Santa Rita, e si pone l'obiettivo di mettere a norma l’infrastruttura ciclabile sia in termini dimensionali che di sicurezza negli attraversamenti.

Il progetto prevede l'ampliamento della banchina esistente verso la carreggiata, così da garantire una pista ciclabile con larghezza minima di 2,50 metri più circa 50 centimetri di margine di sicurezza. Viene confermata la presenza dei parcheggi in linea, mentre la sezione stradale sarà ricalibrata per assicurare il corretto transito dei veicoli.

La riqualificazione della fascia verde

Un elemento chiave del restyling è la riqualificazione della fascia verde: le aiuole alberate saranno ripensate e collegate tra loro, intervallate da spazi per sedute e aree di sosta per i pedoni. Sarà inoltre posata una nuova pavimentazione filtrante nella zona verde e ciclabile, mentre il resto del marciapiede - in asfalto - sarà oggetto di manutenzioni puntuali dove necessario.

Nel tratto di via Filadelfia compreso tra corso Agnelli e corso Unione Sovietica, all’interno del perimetro dello stadio, si procederà con la riasfaltatura completa della sede stradale e l’eliminazione delle aiuole oggi in stato di abbandono.

Lavori per la messa in sicurezza degli incroci

Attenzione particolare è rivolta alla messa in sicurezza degli incroci: quello con piazzale Gabriele da Gorizia, dove attualmente la ciclabile si interrompe, sarà completamente ridisegnato. È prevista la pedonalizzazione di un piccolo tratto del controviale fronte piscina, la ricollocazione dei parcheggi per disabili, l’introduzione di isole pedonali centrali e l’eliminazione delle barriere architettoniche per l’attraversamento di corso Galileo Ferraris.

Infine, sul viale centrale lato ovest sarà introdotto un parcheggio in linea, mentre nel controviale ovest il parcheggio a spina verrà regolarizzato nelle dimensioni, risolvendo le criticità attuali.