Verolengo, affidati i lavori per il raddoppio del Ponte sulla Dora

La Regione Piemonte annuncia che SCR-Società di Committenza Regionale ha assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese che comprende la Civelli Costruzioni srl (mandataria) e la Giudici spa i lavori per il raddoppio del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel di Verolengo e il risanamento conservativo di quello esistente.

L’assegnazione, dell’importo complessivo di 13.350.000 più Iva, comprende anche la realizzazione di un tratto della ciclovia Vento.

“Un passo importante per un intervento che il territorio a cavallo tra Torinese e Vercellese attende da ormai troppi anni”, hanno commentato il presidente Alberto Cirio e gli assessori Marco Gabusi e Andrea Tronzano, ricordando che “due anni fa la Giunta regionale aveva approvato uno stanziamento aggiuntivo di 2,5 milioni di euro per la sua realizzazione, somma alla quale si era aggiunto un milione di euro stanziato dalla Città Metropolitana di Torino, che aveva consentito di fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali verificatosi in questi ultimi anni e integrare le necessità emerse in fase progettuale”.