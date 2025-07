Comune di Orbassano: un nuovo polmone verde grazie a Boman e all’Associazione Paulownia Piemonte

Continua la collaborazione tra Boman, azienda di Murello in provincia di Cuneo – specializzata nella progettazione e costruzione di attrezzature e soluzioni personalizzate per il sollevamento e la movimentazione – e l’Associazione no profit Paulownia Piemonte Nazionale, primo ente italiano che si occupa di tutela dell’ambiente, di ricerca, sviluppo e promozione della Paulownia, una pianta dalle mille risorse e quella che assorbe più CO2 al mondo.

Dopo la messa a dimora di 50 piante di Paulownia presso il “Centro Cinofilo 4 Zampe” di Pancalieri, è stato creato un nuovo polmone verde a Orbassano, in un’area urbana fortemente condizionata dal passaggio della circonvallazione - strada provinciale sp 6 - con 25 nuovi alberi di Paulownia. Boman ha infatti finanziato la piantumazione delle piante nell'area identificata dal comune di Orbassano. Prosegue quindi l’attività dell’azienda di Murello a favore della sua comunità, con attenzione al territorio e ai suoi abitanti, per un futuro sostenibile.

La Paulownia è un albero dalle caratteristiche particolari, un vero e proprio aiutante silenzioso per il benessere dell’ambiente che la circonda, le sue peculiarità sono davvero uniche:

· Aumento della biodiversità: forniscono infatti ristoro per piccola fauna e nutrono gli insetti impollinatori durante il periodo di fioritura.

· Aumento fertilità del terreno: grazie alle proprietà della Paulownia e alle foglie che quando cadono sono ricche di nutrienti e microelementi, aumentando la qualità del terreno.

· Assorbimento di anidride: la Paulownia è l’albero che ne sequestra di più.

· Barriera di separazione tra il centro abitato e la superstrada: con un impatto positivo sia paesaggistico che acustico, grazie alle caratteristiche di crescita rapida e rigogliosa, gli effetti saranno evidenti in tempi brevi.

Boman è azienda attenta al territorio e ai suoi abitanti e ha trovato nel “progetto Paulownia” i giusti partner per dimostrare il suo attaccamento e la sua attenzione alle problematiche del territorio che la ospita. L’attenzione all’ambiente fa parte del DNA di Boman, valori trasmessi dalla generazione che l’ha preceduta e abbracciati con entusiasmo da Enrico e Clara Bonaudi, che nello specifico, hanno trovato, assieme a Daniel Berruti Presidente Paulownia Piemonte Nazionale, il giusto interlocutore in Antonino Russo, Assessore al Verde del Comune di Orbassano, per portare a termine un progetto importante per il territorio e per la comunità tutta.

“Piantare alberi è un gesto semplice quanto antico. Ma nella semplicità si ritrova la vera essenza dell’animo umano e nel piantare alberi, è racchiuso un importante messaggio per le generazioni attuali e future: amore per il territorio e sostenibilità per l’ambiente. Oltre a questo, racchiude anche un obiettivo più ampio: restituire ossigeno al Pianeta – dichiara Clara Bonaudi - La Paulownia ha caratteristiche importanti: cresce bene nel nostro clima, resiste all’estate torrida, così come agli inverni gelidi, raggiunge altezze importanti nel giro di poco tempo, ha meravigliose foglie a forma di cuore e, in primavera, ha una fioritura intensa. Noi di BOMAN ci riconosciamo in questa pianta, per la capacità di adattarci e superare i momenti difficili. Lavoriamo tutti i giorni al meglio delle nostre possibilità e, in quello che facciamo, ci mettiamo sempre il cuore. Piantare questi alberi, per noi, vuol dire ringraziare e restituire qualcosa di importante per il futuro del territorio, che è la nostra casa e quella dei nostri figli, che ci ha visti nascere, crescere e che continua a darci tanto”.