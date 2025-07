“Adesso basta!”: stasera le campane del Pinerolese suoneranno per Gaza

L’invito è di dire “Adesso basta!” alle operazioni militari israeliane a Gaza. Per farlo, il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, aderisce all’iniziativa ‘Disertiamo il silenzio’, sostenuta anche dal movimento cattolico Pax Christi. Tramite il vicario generale, don Massimo Lovera, il vescovo invita le chiese del Pinerolese a far suonare le campane stasera, domenica 27, alle 22. Un ‘segno di solidarietà’, come scrive don Lovera, ma anche un modo per ‘per non rimanere muti di fronte alla tragedia della guerra a Gaza, dove continuano a morire per fame e sotto le bombe numerose vittime innocenti. Come Chiesa locale di Pinerolo non possiamo rimanere inerti di fronte a questo dramma disumano, che è “una follia e una sconfitta” per tutta l’umanità’.