Adriano Bortolas alla guida del nuovo direttivo della Croce Verde di Perosa Argentina

Sei dei nove membri del direttivo sono nuovi. La Croce Verde di Perosa Argentina ha rinnovato le cariche sociali per il direttivo 2025-2028, con Adriano Bortolas nominato presidente.

Parte della Croce Verde dal 1989, Bortolas era già stato presidente prima di Piero Tron, scomparso lo scorso ottobre: “Con lui a capo sono sempre rimasto vice e da quando lui è mancato sono subentrato alla guida, negli scorsi mesi. Per me è quindi una continuazione”, afferma.

Con il presidente fanno parte della squadra i riconfermati Livia Perotti, responsabile divise e farmacia, e Franco Martinat, responsabile autoparco e sede.

I volti nuovi sono Flavio Roventi Beccari, vice-presidente, Cristina Elisabetta Orsello, segretaria, Mauro Giai, tesoriere, Stefano Giovanni Panzeri, direttore dei servizi, Enrica Ribetto, vice direttore dei servizi e Barbara Corveglio, referente formazione e gruppo giovani.

Per l’Organo di Controllo, sono stati eletti: Mauro Bermond, in qualità di presidente, Danilo Bruno e Sabina Friquet. Anita Vittoria Tarascio è il Direttore Sanitario.

Al momento la Croce Verde di Perosa ha 22 dipendenti e può contare sul servizio di 105 volontari. Tra i progetti per il futuro un corso di formazione. “A ottobre dovrebbe partire un allegato A, un corso volto a ottenere le competenze necessarie per diventare volontari soccorritori 118, per l’emergenza e l’urgenza. Il corso è aperto a tutti. Se c’è qualcuno che vuole aderire e mettersi in gioco, dedicando un po’ di tempo a questo tipo di volontariato ben volentieri, perché c’è sempre bisogno”, invita Bortolas.

A breve arriverà anche una nuova ambulanza: “Ne abbiamo ordinata una, che andremo a ritirare a ottobre. Un’altra arriverà nel 2026. Solitamente, se tutte le cose vanno come devono andare e le consegne non si dilungano, in media ne cambiamo una all’anno”.