Meteo, a Torino torna il grande caldo: le termperature ricominciano a salire a causa dell'alta pressione

Estate a pieno regime, caldo in graduale aumento.

L'alta pressione mediterranea ingloberà tutta Italia per almeno una settimana, con pochi fenomeni e caldo e afa in graduale aumento.

A Torino quindi avremo questa situazione: il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso con possibilità di nuvolosità più estesa al mattino a causa dell'alto tasso di umidità. Al pomeriggio normale attività cumuliforme sui rilievi, in particolare sulle Alpi con possibilità di isolati rovesci o temporali. Mercoledì 7 potrebbe esserci il passaggio di un fronte temporalesco più esteso anche sulle pianure, mentre nei giorni successivi l'attività convettiva pomeridiana potrebbe ridursi per un aumento dell'azione dell'alta pressione, con conseguente aumento del caldo.