A Bardonecchia, al via la settimana del tennistavolo internazionale

Un intenso programma di allenamenti e tre giorni di gare. È il ricco menù della settimana pongistica internazionale che si svolge a Bardonecchia da oggi a domenica 10 agosto e che avrà il suo clou nel week end nel Transalpine Trophy & Mediterranean Cup.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo in collaborazione con il CUS Torino, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e il supporto della Regione Piemonte.

Protagonisti atlete e atleti Under 12 di sedici Comitati regionali della FITeT e di sei Paesi stranieri (Spagna, Ungheria, Albania, Egitto, Kosovo, San Marino). Le presenze superano le duecento unità fra atleti, tecnici, dirigenti e ufficiali di gara.

Il lavoro è diretto dal coordinatore delle attività sportive della FITeT, Matteo Quarantelli, affiancato dai tecnici Emmanuele Delsante, Diego Derganz, Ugo Foltz, Sebastiano Petracca, Alessandro Quaglia, Rossella Scardigno e dal preparatore atletico Massimo Oliveri. Sul campo anche i giovani collaboratori Alessandro Amato, Elisa Armanini, Alberto Darfa, Teresa D’Ercole, Lorenzo Martinalli, Mattia Michelon, Francesco Palmieri, Enrico Puppo, Agostino Roveri e Fulvio Tonin.

In contemporanea al camp, si svolgerà uno stage della Nazionale femminile e maschile Under 13, per il quale sono stati convocati Claudia Bertolini, Sofia Bianchi, Alice Borsani, Ginevra Donetti, Milena Faso, Maya Pavel, Carolina Rossi, Pietro Campagna e Tommaso Simi.

«Il Trofeo Transalpino - afferma il presidente della FITeT Renato Di Napoli - è da sempre una tappa importante nella programmazione riservata ai giovani. Avviato da dirigenti illuminati come Edith Santifaller e Gianfranco Trovò, da diversi anni è organizzato dalla FiITeT e dal 2024 anche in collaborazione con il CUS Torino. I nostri Comitati Regionali e le delegazioni straniere ospiti ci danno la misura del livello e del prestigio internazionale della kermesse che, lo ricordiamo, è riservata agli Under 12. Il Trofeo Transalpino si inserisce tra il Ping Pong Kids, dedicato alla fascia di età più giovane, e la Coppa delle Regioni, destinata ai Cadetti, manifestazioni queste ultime due di respiro nazionale. A Bardonecchia vivremo una settimana caratterizzata da stage e dalla competizione vera e propria. Da parte mia il più caloroso in bocca al lupo agli iscritti, ai tecnici e il benvenuto a tutte le delegazioni presenti. Per la Federazione sarà anche un momento di confronto con i presidenti dei Comitati Regionali».

Il Transalpine Trophy è arrivato alla 33ª edizione, mentre la Mediterranean Cup festeggia la sua quarta. Venerdì 8 agosto, alle 14, il via alle competizioni a squadre miste (in ogni incontro si disputeranno un singolare maschile, uno femminile e il doppio misto), che proseguiranno dalle 8,30 di sabato 9, giorno in cui alle 16 prenderanno il via i singolari. Domenica dalle 8,30 andranno in scena le fasi finali a squadre e individuali, seguite dalle premiazioni.

Nel 2024 vinse la Toscana davanti a Spagna e Tunisia. I singolari, invece, parlarono italiano grazie a Claudia Bertolini e Pietro Campagna. A Bardonecchia saranno presenti il presidente Renato Di Napoli e il vicepresidente vicario Carlo Borella che nel fine settimana incontreranno i presidenti dei Comitati regionali. Sarà l’occasione per un proficuo confronto sulle principali tematiche legate alle attività pongistiche.