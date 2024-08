Carcere di Torino, Appendino e Unia in visita: "Situazione insostenibile anche prima delle rivolte"

"Questa mattina abbiamo visitato il carcere Lorusso Cutugno per verificare la situazione di persona. Anche prima delle rivolte della scorsa settimana le criticità erano molte, a partire dalle strutture fatiscenti per arrivare al sovraffollamento e alla carenza di personale".



Questo il pensiero di due dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle: la vicepresidente Chiara Appendino e il consigliere regionale Alberto Unia. La loro delegazione ha voluto vedere con i propri occhi i luoghi che, nei giorni scorsi, sono stati al centro di gravi disordini, proprio nelle stesse ore in cui una rivolta e un'evasione di massa veniva sventata anche presso il carcere minorile del Ferrante Aporti.



"Un anno fa dopo il tragico suicidio di due detenute è venuto in visita il Ministro Nordio, ma i problemi sono rimasti. La situazione non è più sostenibile per detenuti e personale penitenziario", hanno concluso i due esponenti grillini.