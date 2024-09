Malasosta a Torino sulle strisce giallo blu: "Nel 2024 multe per 209mila euro"

Nel 2024 il Comune di Torino ha incassato ben 209mila euro in multe, dai controlli effettuati dai Civich, sugli stalli dedicati ai residenti. Da alcuni anni in diversi quartieri del capoluogo sono state realizzati dai parcheggi con doppia striscia giallo/blu: le aree di sosta, con questo contrassegno, sono dedicate appunto alla sera a chi abita o è domiciliato in quelle zone.

Oltre 6.500 multe

Per chi lascia la propria auto, e non è in possesso di questi ultimi due titoli, scatta la sanzione. Da inizio anno, come ha chiarito l’assessore ai vigili Marco Porcedda rispondendo ad un’interpellanza del capogruppo di Torno Libero Pensiero Pino Iannò, “le sanzioni accertate per tale irregolarità sono state complessivamente 6533 e prevedono singolarmente un importo di 42 euro senza decurtazione di punti sulla patente”.

In stand by gli stalli per residenti alla Gran Madre

Al momento sono stati incassati 209mila euro, di cui oltre 90mila euro per spese di notifica. E ad intervenire sugli stalli dedicati ai residenti è stata anche la consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech. L’esponente azzurra ha sollecitato l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta sui parcheggi gialli per residenti alla Gran Madre.

Tre anni fa gli abitanti dell’area precollinare avevano dato il via ad una raccolta firma per chiedere la realizzazione di spazi dedicati. “Per quanto riguarda la Circoscrizione 8 – ha chiarito l’esponente di giunta, leggendo la risposta degli uffici – nel 2022 si era definito di procedere gradualmente completando prioritariamente l’area di San Salvario”. “Al momento non risulta possibile fare delle previsione sui tempi di realizzazione delle zona giallo-blu in Gran Madre” ha concluso.