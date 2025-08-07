“Una Montagna di Esperienze”: escursioni e attività per famiglie lungo il Sentiero Italia CAI alla scoperta delle valli alpine cuneesi

Il Conitours – Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e il CAI di Cuneo, promuove “Una Montagna di Esperienze”, un ciclo di escursioni e attività esperienziali dedicate a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età, lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale delle montagne della provincia di Cuneo, attraversate proprio dal Sentiero Italia CAI, uno dei più grandi itinerari escursionistici d’Europa. Ogni attività è pensata per avvicinare grandi e piccoli alla ricchezza di questi luoghi, tra paesaggi suggestivi, biodiversità straordinaria e testimonianze del passato.

Qui i dettagli del quinto appuntamento:

Escursione guidata lungo il Sentiero Italia in Valle Maira, seguendo il percorso dei Percorsi Occitani da Bassura di Stroppo fino a Elva, un piccolo borgo reso celebre dagli affreschi del pittore fiammingo Hans Clemer.

Per chi è meno allenato o viaggia con bambini piccoli, è possibile iniziare l’escursione dalla Borgata Contà di Stroppo.

L’escursione sarà condotta in lingua inglese, in collaborazione con Wall Street English.

Dettagli tecnici:

Dislivello: +1049 m / -332 m da Bassura

da Bassura Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti (da Bassura); 3 ore (da Contà)

(da Bassura); (da Contà) Difficoltà: E (escursionistico – adatto a camminatori esperti)

(escursionistico – adatto a camminatori esperti) Punti di ritrovo:

Ore 8:15 a Bassura di Stroppo (quota 930 m)

a (quota 930 m) Ore 10:15 a Borgata Contà di Stroppo (quota 1400 m)

a (quota 1400 m) Arrivo: Elva, Borgata Serre

Rientro: previsto per le ore 17:00

Servizio navetta gratuito da Elva per i primi 20 partecipanti

Note importanti:

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti

Obbligo di scarponi da trekking

I punti di partenza devono essere raggiunti con mezzi propri

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0171 696206 o via email a info@cuneoalps.it.

Per il programma completo: www.cuneoalps.it

L’iniziativa fa parte del progetto “Una Montagna di Esperienze: Turismo Sostenibile sul Sentiero Italia CAI in Piemonte”, finanziato dal Ministero del Turismo con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con il patrocinio della Regione Piemonte.