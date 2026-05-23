Luserna San Giovanni: perde il controllo della propria Bmw, travolgendo il cantiere Terna

Ha centrato in pieno il cantiere Terna sulla Provinciale 161, finendo la sua corsa fuori strada. È accaduto nella notte, verso l’1,30, a Luserna San Giovanni, quando il conducente ha perso il controllo della propria Bmw Serie 1 travolgendo le transenne che, poco dopo il distributore, occupano la carreggiata. In quel punto della 161 di giorno il traffico è regolato da movieri e la notte da semaforo.

Non sono state coinvolte altre auto, ma due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo in codice verde.