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Cronaca | 23 maggio 2026, 18:44

Luserna San Giovanni: perde il controllo della propria Bmw, travolgendo il cantiere Terna

È accaduto la scorsa notte verso l’1,30 lungo la Provinciale 161

Il cantiere dove è avvenuto l’incidente

Il cantiere dove è avvenuto l’incidente

Ha centrato in pieno il cantiere Terna sulla Provinciale 161, finendo la sua corsa fuori strada. È accaduto nella notte, verso l’1,30, a Luserna San Giovanni, quando il conducente ha perso il controllo della propria Bmw Serie 1 travolgendo le transenne che, poco dopo il distributore, occupano la carreggiata. In quel punto della 161 di giorno il traffico è regolato da movieri e la notte da semaforo.

Non sono state coinvolte altre auto, ma due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo in codice verde.

Elisa Rollino

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