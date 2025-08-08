Notte di San Lorenzo con le canzoni di De André e l’Accademia dei Folli

Aspettando le stelle, le canzoni di Fabrizio De André. Domenica 10 agosto alle 21 la stagione "Spettacoli di mezza estate… in vetta", firmata dalla compagnia teatrale torinese Onda Larsen al Teatro San Sipario di San Sicario (Cesana), celebra la notte più stellata e romantica dell'anno con "Volta la carta", un concerto spettacolo dell'Accademia dei Folli (Torino), con Carlo Roncaglia (voce), Max Altieri (chitarra), Gabriele Dresdo (basso tuba) e Paolo Demontis (armonica) per la regia dello stesso Carlo Roncaglia

Si tratta di un concerto-spettacolo intimo e vibrante che reinterpreta De André con nuovi arrangiamenti acustici intimi, delicati e poetici, tra le canzoni più celebri e gemme meno conosciute.

La serata è un omaggio sentito a Fabrizio De André, un viaggio attraverso il suo repertorio, riscoperto e reinterpretato con un ensemble acustico che ne rielabora gli arrangiamenti. Questi nuovi suoni accompagnano il pubblico in un percorso che restituisce la profondità della poetica di De André, mantenendo allo stesso tempo quel tocco di ironia e teatralità che caratterizzava il suo sguardo sul mondo.



L’atmosfera raccolta del concerto-spettacolo invita lo spettatore a riscoprire i brani di De André come se fossero sussurrati all’orecchio, in un contesto di rara delicatezza. Ma la freschezza e l’energia dell’interpretazione, spumeggiante e mai banale, regalano a ogni canzone una nuova vita, rispettando e celebrando il genio del cantautore genovese. Questo spettacolo rappresenta non solo un omaggio, ma un tassello di un lungo percorso di ricerca musicale e teatrale che l’Accademia dei Folli porta avanti da oltre 25 anni. Un progetto sempre in divenire, che oggi scrive un nuovo capitolo, continuando a esplorare e reinterpretare l'universo poetico di De André per avvicinarlo al pubblico di oggi con nuove sensibilità e nuove sonorità.

Informazioni