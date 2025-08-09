Moto travolge operaio: feriti e traffico paralizzato

Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 a Trofarello, dove un incidente ha coinvolto un motociclista e un operaio stradale. Lo scontro è avvenuto in via Torino, nei pressi dell’area dell’ex Carrefour, zona attualmente interessata da lavori di manutenzione.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio si trovava accanto a un camion e stava assistendo l’autista durante una manovra di retromarcia per uscire dal cantiere. Proprio in quel momento, una moto in transito lo ha centrato in pieno. L’impatto ha scaraventato a terra il centauro, che è rimasto ferito insieme al lavoratore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, che hanno soccorso entrambi e li hanno trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni.

La polizia locale di Trofarello sta indagando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. L’incidente ha provocato rallentamenti e lunghe code sulla via Torino, con disagi che si sono protratti fino alla sera.