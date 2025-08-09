Aggredisce un poliziotto durante una rissa: chiuso un locale a Madonna di Campagna

Chiusura forzata per un bar di via Lanzo, nel quartiere Madonna di Campagna. La Questura ha sospeso per dieci giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

La decisione arriva dopo ripetute segnalazioni del Commissariato “Madonna di Campagna” per episodi che mettevano a rischio la sicurezza pubblica. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato nei giorni scorsi: una rissa all’interno del locale ha richiesto l’intervento di più equipaggi della Squadra Volante. Durante le operazioni, uno dei partecipanti ha lanciato una bottiglia, colpendo al volto un agente e provocandogli la rottura di due denti e una ferita al labbro inferiore.

Frequentazioni pericolose e rischio per la sicurezza

Secondo la Questura, il locale era diventato abituale punto di ritrovo per clienti ubriachi e soggetti con precedenti penali, con “indubbi riflessi negativi” sulla tranquillità dei residenti e la sicurezza degli avventori.

Il provvedimento di sospensione è scattato l’8 agosto 2025 e resterà in vigore per 10 giorni. In questo periodo il bar dovrà restare chiuso al pubblico.