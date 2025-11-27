 / Eventi

Dal 2 al 4 dicembre la decima edizione di Aerospace & Defense Meetings

Torino e il Piemonte si confermano terra di aerospazio

Immagine d'archivio

Dal 2 al 4 dicembre torna Aerospace & Defense Meetings, la più importante business convention internazionale per l’industria aerospaziale in Italia, che festeggia quest’anno la decima edizione.

Voluta e sostenuta da Regione Piemonte Camera di commercio di Torino, è organizzata dalla società internazionale specializzata in business convention abe-BCI Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e ICE Agenzia.

Da 35 Paesi sono attesi oltre 2.000 partecipanti600 espositori di cui 30 start up300 buyer in rappresentanza di colossi mondiali come Leonardo, Thales Alenia Space, Avio Aero, Altec, Mecaer Aviation Group, Safran, Airbus, Boeing, Collins Aerospace, Lufthansa, Lockheed Martin.

Il 4 dicembre la business convention ospita la prima edizione del Lunar Economy Summit: un evento nell’evento tutto dedicato all’esplorazione lunare e agli sviluppi dei prossimi anni.

