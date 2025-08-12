Zelensky vuole subito i Patriot, ma gli alleati non possono accontentarlo

Trump ha gongolato all’annuncio della vendita di armi americane interamente pagate dagli europei, così che gli USA ne guadagneranno in termini finanziari. A loro volta era contenta pure Kiev, perché l’Europa le girerà il materiale bellico acquistato. Purtroppo, dati alla mano, si è visto come i tempi e i costi effettivi rendano estremamente difficile dare agli ucraini ciò che occorre di più, ovvero i sistemi americani di difesa antiaerea Patriot.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , al momento dispongono di 4 batterie operative, che difendono la capitale. Zelensky ne vorrebbe altre 10, con l’aggiunta dei relativi missili intercettori. Nessuno dei Paesi alleati può impegnarsi subito, con l’eccezione parziale della Germania, che fino ad oggi si è svenata, e adesso anche dell’Olanda. Ma gli altri non possono perché banalmente ne hanno appena per sé. In primis gli USA: il Pentagono ha infatti stabilito che il livello complessivo di armamenti è troppo basso per aiutare altri Paesi. Devono prima costruire nuovi pezzi e riempire il proprio arsenale.

Lo stesso faranno gli Stati che non vogliono creare buchi pericolosi nella propria difesa aerea solo per accontentare Zelensky. I Patriot inoltre costano moltissimo, circa 1 miliardo di dollari, mentre i missili costano alcune centinaia di milioni. Ma se trovare i fondi in teoria è possibile, sulle tempistiche non ci sono grandi margini di manovra. La produzione richiede anni. Le industrie americane hanno già incrementato la capacità di lavoro, ma servono comunque dai due ai sette anni per la fabbricazione. Infatti non c’è solo l’Ucraina e i suoi alleati europei, ma anche altri compratori, e Washington vuole rifornire tutti. Così ora ha una lista di clienti prioritari, nella quale Berlino è riuscita a farsi inserire in cima.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.