Quest’anno a Torre Pellice il ghiaccio torna per Ferragosto. Apre con un paio di settimane di anticipo rispetto agli ultimi anni infatti la stagione del Palaghiaccio Cotta Morandini, gestito dall’Hockey Club Valpellice Bulldogs.

Il pattinaggio libero riprenderà la sera di venerdì 15 agosto e proseguirà con una serie di date fino a fine mese. Inoltre, da giovedì 21 a lunedì 25 agosto, ci sarà il raduno pre-olimpico delle nazionali femminili di Italia e Giappone. “Anticipiamo l’apertura di un paio di settimane rispetto al solito perché abbiamo ricevuto molte richieste di utilizzo del Cotta Morandini da parte di società di pattinaggio artistico che, in questo periodo, non possono usare il Palaghiaccio di Pinerolo e il Palaghiaccio Tazzoli di Torino” spiega il presidente del club Roberto Gay. Una volta ottenuta l’autorizzazione all’apertura da parte dell’Unione montana del Pinerolese, proprietaria della struttura, sono arrivate ulteriori richieste da altre società sportive: “Fino alla prima settimana di settembre abbiamo tutte ore ghiaccio prenotate” aggiunge Gay.

I primi incontri a cui potrà assistere il pubblico (ad ingresso gratuito) sono le amichevoli tra le nazionali femminili di Italia e Giappone in programma sabato 23, alle 16,30, e lunedì 25, alle 19.