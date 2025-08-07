Il Parco Pinna di None rinasce con una nuova area sportiva

Nuovi spazi per basket, ginnastica, bici, pattini e skateboard nel progetto di rinnovamento dell’area sportiva del Parco Pinna. L’Amministrazione comunale aveva iniziato a pensarci già durante il precedente mandato.

“L’intervento è frutto di un percorso avviato nel settembre 2021 con un momento di ascolto e progettazione partecipata, che ha coinvolto giovani, cittadini e associazioni sportive del territorio. Da lì si è avviato l’iter di programmazione e la ricerca di fondi”, spiega Domenico Demuro, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici. Nell’estate del 2023 il progetto è stato candidato al bando regionale ‘Sport Missione Comune’ per l’assegnazione di contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva e nel novembre di quell’anno è arrivata la risposta positiva da parte della Regione.

Da quel momento si è quindi conclusa la fase di progettazione. Dopo una complessa fase di gara, segnata da esclusioni e successive rinunce da parte degli operatori, il contratto esecutivo per l’appalto è stato firmato a metà luglio 2025 con la Green Keeper Subalpina di Orbassano.

L’intervento al parco di via Scalenghe, il cui totale ammonta a 205mila euro è quindi finanziato per l’80% dal bando, con un contributo di 164mila euro a fondo perduto, mentre la parte restante verrà coperta da fondi del bilancio comunale. L’area sportiva verrà completamente rinnovata: sono previsti un nuovo campo da basket con pavimento in resina, uno spazio per la ginnastica a corpo libero con attrezzature per il calisthenics, una pista ‘pump track’ per bici, pattini a rotelle e skateboard e la sistemazione del campo da calcio esistente, oltre al completo rifacimento dell’illuminazione secondo le regole definite dal Coni.

Per ridurre l’impatto sul parco durante l’estate, i lavori, iniziati il 23 luglio, al momento stanno interessando l’area del campo da basket, mentre il campo da calcio resterà fruibile nelle prime settimane. Da settembre, il parco verrà chiuso temporaneamente fino alla prossima primavera per consentire il completamento degli interventi e la corretta crescita del nuovo manto erboso.

“Il nuovo Parco dello Sport sarà uno spazio moderno, accessibile, sicuro e inclusivo, al servizio della cittadinanza e delle realtà sportive e associative del territorio”, conclude Demuro.