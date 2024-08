Temporali in arrivo, la paura di residenti e ristoratori in corso Moncalieri: "Bisogna pulire tutti i tombini della collina"

Le previsioni meteo del weekend danno nuovi temporali con piogge forti soprattutto nel weekend e torna la preoccupazione di nuovi allagamenti per i residenti e gli esercenti di corso Moncalieri e corso Fiume.

Tra questi c'è la proprietaria del Caffè Maggiora che la scorsa settimana ha riportato diversi danni in seguito alle infiltrazioni d'acqua sia al locale, sia alla cantina: "Nessuno si è occupato di pulire i tombini che dalla collina scaricano sul corso. Speriamo che le previsioni cambino, ma nel caso non lo facessero la situazione potrebbe di nuovo peggiorare. Non è un problema solo per noi, ma per l’intera città".

A preoccupare sono le caditoie che si trovano in particolare in strada del Nobile, strada Val Salice, strada dei Tadini e viale Thovez.

"Quelle lungo corso Moncalieri, nel tratto più critico, sono stati puliti" rassicura il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

Ancora ieri mattina, i canali di scolo di viale Thovez e alcuni tombini risultavano tuttavia ancora intasati da foglie. Ma dal Comune assicurano: "Amiat ha avuto indicazione di intervenire e sta ripassando in quelle zone già dalla settimana scorsa".